Шмигаль також прокоментував ймовірність зберігання природного газу польськими компаніями в українських підземних сховищах.

Україна вважає перспективним створення технічних можливостей для імпорту газу з LNG-терміналів (СПГ-терміналів), які розташовані на території Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль після зустрічі з Головою Ради Міністрів Республіки Польща Матеушем Моравецьким.

"Ми обговорили шляхи поглиблення співпраці на енергетичному напрямку, зокрема, двосторонню взаємодію, яку ми зосереджуватимемо на подальшій реалізації геополітичного проекту "Північний потік-2". Також ми бачимо перспективним зберігання природного газу польськими компаніями, європейськими компаніями в підземних сховищах газу України, а також створення технічних можливостей для імпорту з території Польщі, зокрема, з LNG-терміналів, які розташовані на території Польщі", - сказав він.

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Також прем'єр додав, що одним з незмінних двосторонніх пріоритетів повинна залишатися реалізація інфраструктурних проектів, зокрема, в галузі залізничного транспорту та дорожнього сектора, серед яких – інтеграція інфраструктури України з транспортними коридорами ЄС.

Шмигаль розповів про початок діалогу з приводу з'єднання швидкісною залізницею Варшави та Києва, а також про початок технічного переоснащення п'яти пунктів пропуску на кордоні України та Польщі.

LNG-термінал:

LNG-термінал або СПГ-термінал - поширена назва спеціальних споруд, призначених для зрідження природного газу або для отримання і регазифікації зрідженого газу.