Основним експортером газу в нашу країну стала Угорщина, з якої надійшло понад 1,5 млрд куб. м.

У 2021 році обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 2,6 млрд куб.м, що в 6 разів менше, ніж у 2020 році.

Про це повідомляє прес-служба компанії "Оператор ГТС України".

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Імпорт здійснювався переважно (89%) віртуальним реверсом (backhaul). Всього за січень-грудень транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 50 трейдерів, з них 25 українських компаній і 25 іноземних. А послугами short-haul і "митний склад" скористалися 29 компаній.

Основним експортером газу в нашу країну у 2021 році стала Угорщина, з якої надійшло понад 1,5 млрд куб.м (-64% в порівнянні з минулим роком). Попри зупинку фізичного транзиту в Угорщину з 1 жовтня 2021 року, зберігся віртуальний імпорт по точці Берег: у жовтні-грудні 2021 року Україна імпортувала з Угорщини 55,6 млн куб. м, а експортувала - 792 млн куб. м.

Імпорт зі Словаччини склав 285,3 млн куб.м (-97%), з Польщі - 78,6 млн куб. м (-95%).

При цьому, Україна також здійснювала експорт газу. Зокрема, до Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м, до Словаччини - 600 млн куб. м, до Польщі - 362 млн куб. м, до Молдови - 67,2 млн куб. м.

Запаси газу:

Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.

У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Станом на 2 січня 2022 року запаси природного газу у підземних сховищах України становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.

Імпорт газу: