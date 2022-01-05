У 2021 році обсяг транспортування природного газу з Європейського Союзу в Україну склав 2,6 млрд куб.м, що в 6 разів менше, ніж у 2020 році.
Про це повідомляє прес-служба компанії "Оператор ГТС України".
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Імпорт здійснювався переважно (89%) віртуальним реверсом (backhaul). Всього за січень-грудень транспортування газу з ЄС в Україну замовляли 50 трейдерів, з них 25 українських компаній і 25 іноземних. А послугами short-haul і "митний склад" скористалися 29 компаній.
Основним експортером газу в нашу країну у 2021 році стала Угорщина, з якої надійшло понад 1,5 млрд куб.м (-64% в порівнянні з минулим роком). Попри зупинку фізичного транзиту в Угорщину з 1 жовтня 2021 року, зберігся віртуальний імпорт по точці Берег: у жовтні-грудні 2021 року Україна імпортувала з Угорщини 55,6 млн куб. м, а експортувала - 792 млн куб. м.
Імпорт зі Словаччини склав 285,3 млн куб.м (-97%), з Польщі - 78,6 млн куб. м (-95%).
При цьому, Україна також здійснювала експорт газу. Зокрема, до Угорщини надійшло 1,5 млрд куб. м, до Словаччини - 600 млн куб. м, до Польщі - 362 млн куб. м, до Молдови - 67,2 млн куб. м.
Запаси газу:
Згідно з даними "Укртрансгазу", закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.
До початку опалювального сезону 2021-2022 років в підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб.м газу.
У НАК "Нафтогаз України" заявляли, що такого запасу вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.
Станом на 2 січня 2022 року запаси природного газу у підземних сховищах України становили 13,54 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб. м.
Імпорт газу:
- 12 листопада прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує на те, що при необхідності зможе збільшити імпорт природного газу через територію Словаччини.
- Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.
- У зв'язку з тим, що з 1 жовтня "Газпром" припинив транзит газу в напрямку Угорщини, починаючи з жовтня імпорт газу з ЄС в Україну переорієнтувався на інші напрямки — з Польщі та Словаччини.
- При цьому, у порівнянні з минулим роком, за 11 місяців 2021 року Україна скоротила імпорт газу більш ніж в 6 разів – з 15,6 до 2,55 млрд куб.м газу. А експорт і реекспорт склав 2,207 млрд куб. м.
- Станом на 8 грудня 2021 року Україна відправила в ЄС у п'ятдесят разів більше газу, ніж купила.