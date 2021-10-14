Експерт вважає, що українцям слід відвикати від звичних температур в опалювальних будинках в зимовий сезон на рівнях 20-25 градусів, і вдаватися до економії.

Цього року в опалювальному сезоні експерти рекомендують українцям економити та знижувати рівень обігріву у своїх квартирах. А все через те, що в Україні не встигли завчасно підготуватися до опалювального сезону.

Про це заявив експерт з енергетичних проектів Сергій Свистюк в ефірі каналу "Україна 24".

"Потрібно економити, знижувати температуру в приміщеннях до тієї, яку може витримати людина", - закликав фахівець.

Експерт вважає, що українцям слід відвикати від звичних температур в опалювальних будинках в зимовий сезон на рівнях 20-25 градусів, і вдаватися до економії.

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"Тому що ця зима може показати, що ми не в повному обсязі досі займалися енергоефективністю, енергозбереженням", - говорить експерт.

Щоб менше платити й економити, експерт радить громадянами під час опалювального сезону 2021/2022 запастися теплим одягом і знижувати температуру в приміщеннях.

"Я рекомендую всім знижувати температуру з 20 градусів до 17 або 18. Можливо, хтось може і до 16 градусів знизити. Знайти светрочки, жилетки, теплі штанці та шкарпетки. Це дозволить і енергії менше споживати і бути здоровим", - розповів Свистюк.

Нагадаємо, раніше деякі області України оголосили надзвичайну ситуацію через постачання газу бюджетним установам.

Опалювальний сезон в Україні: що варто знати

Автор: Вікторія Гордієнко