За словами посадовця, раніше була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, а тепер його пропонують за 30.

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків заявив про надзвичайну ситуацію в місті через відсутність постачання газу для бюджетних установ міста для початку опалювального сезону.

Про це він повідомив у Facebook.

"Маємо надзвичайну ситуацію в нашій громаді – відсутність постачання газу в бюджетні установи. А це є заклади охорони здоров’я, школи, садочки, соціальні заклади. Тобто знову маємо проблеми з входженням в опалювальний період… Навіть підписавши меморандум на державному рівні... Закріпивши ціну на газ для бюджетних установ. Адже все має бути за нормами права та відповідно до документів, домовленостей", – зазначив він.

За його словами, щойно відбулося позачергове засідання комісії з ТЕБ і НС, на якому розглянули цю проблему.

Читайте такожЩо зміниться в Україні з 1 жовтня: тарифи на комуналку та осінній призов"Заклади охорони здоров'я не мають опалення. Зараз там 18-19 градусів тепла... Попри те, що на початку року була домовленість про ціни на газ за 7-8 гривень за кубометр, а тепер виходить – за 30? А це додатково 500 тисяч грн для міського бюджету. А тепер уявіть, яка ситуація в закладах освіти. Понад 10 тисяч діток, які мають навчатись в теплих і комфортних умовах. А це понад 253 тисячі кубометрів газу та понад 7 мільйонів для бюджету міста. А ще є заклади культури, бібліотеки, соціальні заклади... Це надзвичайна ситуація і треба негайно ухвалювати рішення. Адже йдеться не лише про матеріальні збитки для громади, а й про комфорт людей", – заявив Марцінків.

Опалювальний сезон в Україні: тарифи на тепло обіцяють не підвищувати

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Кабінет міністрів, НАК "Нафтогаз України" та Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України підписали меморандум про взаєморозуміння, яким передбачено, що під час опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на тепло та гарячу воду для населення не зростатимуть.

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Автор: Світлана Макринська