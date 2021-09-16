Розпочато роботу з оцінки можливостей української газотранспортної системи, необхідних інвестицій для її модернізації, щоб забезпечити транспортування водню в країни ЄС.

Україна вивчає можливості експорту до Європи нового виду палива - водень.

Про це йдеться на сайті Міністерства енергетики.

Читайте такожВодень замість газу: чи стане Україна світовим експортером нового виду палива

"Міністерство буде максимально сприяти співпраці українського бізнесу із зарубіжними партнерами, створювати необхідну регуляторну базу, систему сертифікації продукції тощо. Для нас важливо, щоб ринок з самого початку створення відповідав європейським стандартам і відразу був інтегрований в європейський ринок", - сказав заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков.

За його словами, вже розпочато роботу з оцінки можливостей української газотранспортної системи, необхідних інвестицій для її модернізації, щоб забезпечити транспортування водню до країн ЄС.

"Питання експортних поставок водню в Європу доцільно розглядати в комплексі з питанням ресурсів і потужностей виробництва водню. Комплексне бачення всіх складових буде викладено в нашій водневій стратегії, і вона повинна окреслити бачення України в розвитку водневої галузі. Ми за економічно доцільні та екологічно безпечні шляхи майбутнього партнерства з Європою", - заявила заступник міністра Юлія Підкоморна.

Вона також зазначила, що вже зараз варто розпочинати відповідні освітні курси у вищих навчальних закладах, адже необхідно готувати професіоналів, які розвиватимуть нову галузь.

Транспортування водню в Європу:

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Україна має намір в середньостроковій перспективі транспортувати в країни Європейського Союзу водень, використовуючи потужності своєї газотранспортної системи.

Міністерство енергетики найближчим часом розробить стратегію водневої економіки України та регуляторне поле для запуску ринку водню в нашій країні.

Воднева стратегія є невід'ємною частиною європейської зеленої угоди. Ця масштабна ініціатива покликана перетворити Європу на перший кліматично нейтральний континент до 2050 року. Єврокомісія окремо виділяє Україну як пріоритетного партнера у розвитку водневої енергетики, враховуючи її природні ресурси, взаємопов'язаність інфраструктури та технологічний розвиток.

У червні Міністерство енергетики України приєдналося до Європейського альянсу з чистого водню.

Автор: Ганна Бредіхіна