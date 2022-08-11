Україна сподівається на подальшу підтримку з боку арабського світу, зокрема в рамках міжнародних організацій.

Міністерство закордонних справ України закликало арабські країни приєднатися до ембарго на російську нафту.

Як повідомляє прес-служба МЗС, про це заявив спецпредставник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх під час надзвичайної сесії Ради Ліги арабських держав.

Зазначається, що у своїй промові дипломат наголосив на тому, що Україна сподівається на подальшу підтримку з боку арабського світу, зокрема в рамках міжнародних організацій.

"Закликаємо арабські країни приєднатися до санкційних заходів проти РФ, в тому числі в питанні введення ембарго на поставки російської нафти", - сказав він.

Війна в Україні та нафтове ембарго:

3 червня Європейська Рада ухвалила рішення ввести шостий пакет санкцій проти Росії та Білорусі, який мав ще більше обмежувати здатність Кремля фінансувати війну в Україні.

За словами керівника офісу президента Андрія Єрмака, остаточне затвердження санкційного пакету означало відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців, така відмова стосується і перевезень морем.

На думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, з часом нафтове ембарго Європейського Союзу утворює в російському бюджеті пробоїну на десятки мільярдів доларів.

6 червня 2022 року журналісти The Independent вказали на велику дірку в російському нафтовому ембарго.

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