У 8 областях України навчальні заклади готові до опалювального сезону на 100%.

90% навчальних закладів в Україні готові до опалювального сезону.

Про це повідомив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону.

"Президент і прем'єр-міністр постійно наголошували на необхідності підготовки до опалювального періоду набагато раніше, ніж цей період настав, і ми вже з весни починали готуватися. Саме так сталося і в цьому році, році російської агресії, і на сьогодні з 25 тис.закладів 24 388 готові до опалювального сезону, що становить 90%", - сказав Шкарлет.

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За його словами, на сьогодні на 100% готові навчальні заклади низки областей – Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Полтавської, Тернопільської та Чернівецької.

"Ми маємо стриманий оптимізм щодо опалювального сезону. Наприклад, школи готові на 92%, а в 11 областях – на 100%. Дитячі садки готові на 92%, а в 13 областях – на 100%. Ми розуміємо, що деякі з ворожих ракет пошкодили наші ТЕЦ в різних областях, але і президент, і уряд ставили завдання, що дитсадки та школи мають бути в пріоритеті забезпечення їх теплом", - підкреслив міністр.

Опалювальний сезон під час війни:

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