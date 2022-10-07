Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери.

У столиці починається опалювальний сезон для закладів соціальної сфери.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Сьогодні Київ розпочинає опалювальний сезон для закладів соціальної сфери - столичних лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів сфери. Таке рішення сьогодні ухвалила Рада оборони міста", - зазначив він.

Відео дня

За словами Кличка, будуть підключати об'єкти до тепла індивідуально - за заявками їх керівників. Керівники цих закладів самостійно визначатимуть доцільність або поки недоцільність включення тепла.

При цьому мер додав, що більшість установ соціальної інфраструктури оснащені індивідуальними тепловими пунктами, що дозволяють регулювати постачання тепла і максимально ефективно використовувати енергоносії.

Що стосується житлових будинків, то міська влада буде орієнтуватися на погодні умови, щоб рішення про початок підключення тепла було виваженим і раціональним, зазначив Кличко.

Опалювальний сезон під час війни:

Станом на 30 серпня Україна накопичила 13 мільярдів кубометрів газу для проходження опалювального сезону.

8 вересня 2022 року Міненерго створило оперативний штаб для проходження опалювального сезону.

20 вересня у Мінсоцполітики розповіли, кому нараховуватимуть субсидії в цьому опалювальному сезоні.

28 вересня в Кабміні оцінили готовність України до опалювального сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: