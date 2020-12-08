Один зі способів махінації - відправлення газового лічильника на експертизу.

В Україні газопостачальні компанії знаходять нові способи, змусити населення платити більше.

Про це йдеться в сюжеті 1+1.

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Як йдеться в сюжеті, один зі способів махінації - відправлення газового лічильника на експертизу. Для цього, перевіряючий, який має знімати показання лічильника складає акт про те, що пломба на газовому лічильнику викликає у нього підозри щодо своєї цілісності.

В цьому випадку акт має підписати господар будинку або квартири в якій встановлений лічильник. Після підписання акту лічильник відправляють на експертизу.

Експертиза лічильника коштує 1600 гривень і цю суму українці оплачують зі своєї кишені. Однак, як йдеться в сюжеті, оплата експертизи - це далеко не всі витрати. Результати експертизи можуть показати, що пломба зривалася і нібито було втручання в роботу лічильника. У цьому випадку може бути виписаний штраф, який може досягати від 8 до 100 тисяч гривень і більше.

Юрист Богдан Ребешко радить в першу чергу писати заяву в облгаз для того, щоб облгаз надав інформацію про те, коли була остання повірка цього лічильника.

Якщо облгаз не провів вчасно повірку, вся відповідальність лягає на газовиків. У цьому випадку, за словами юриста, газовики будуть зобов'язані списати будь-які штрафи.

Також за словами юриста можна написати лист до Національної комісії з регулювання енергетики, яка може скасувати неправомірно виписаний штраф.

"Найбільший штраф, з яким мені довелося зіткнутися – це 118 тисяч гривень", - говорить юрист.

Однак, за словами юриста НКРЕКП не карає газовиків за неправомірно виписані штрафи. Населення може домогтися скасування неправомірно виписаного штрафу, проте НКРЕКП не застосовує санкції до газовиків попри те, що застосування санкцій передбачено законодавством.

Підвищення абонплати

Станом на 7 грудня 2020 року в Україні облгази підвищили абонплату на газ.

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Автор: УНІАН