Законопроект № 4098 спрямований на порятунок галузі та збереження десятків тисяч робочих місць, зазначають в Українській енергетичній асоціації.

Українська енергетична асоціація (УЕА) закликала комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики негайно розглянути законопроект № 4098, який покликаний збалансувати акцизний податок на пальне та підтримати вітчизняну нафтопереробку.

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Як йдеться в заяві Асоціації, встановлення балансу акцизів призведе до збалансування цін на ринку та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва палива. Вирішення цієї проблеми більше не можна відкладати.

«Вже зараз ми маємо чіткі та аргументовані пропозиції, як знайти компроміс. Вперше за шість років влада показує, що може встановити на ринку нафтопродуктів ринкові та прозорі правила. Це крок на зустріч справедливому і конкурентному ринку. Нам усім треба пам’ятати, що зруйнувати галузь - це легко, а відновити її – це довгий, а іноді й неможливий шлях. Тому у нас немає часу відкладати питання, що призведе до справедливого здешевлення бензину та збереження вітчизняної галузі нафтопереробки» - зазначила презижент УЕА, екс-заступник Міністра енергетики Юлія Підкоморна.

Наголошується, що законопроект № 4098 спрямований на порятунок галузі та збереження десятків тисяч робочих місць. Аналіз ринку, проведений експертами Асоціації, засвідчує, що за існуючої ситуації та бездіяльності влади, українські нафтопереробні заводи скоро почнуть закриватися.

«Вже протягом року є ризик зупинки одного з двох працюючих вітчизняних заводів. Це буде негативна ланцюгова реакція для суміжних галузей, таких як видобуток та транспортування нафти і газу. Ситуація на ринку майже досягла точки неповернення і ми не маємо часу для будь-яких додаткових узгоджень та зайвих розмов. Україна вже втратила шість нафтопереробних заводів за останнє десятиліття і саме зараз настав час встановити рівні правила на ринку та справедливі акцизи», - зазначила у зв’язку з цим президент Асоціації.

"Ми як і Європа переходимо на електромобілі, але наша економіка ще не менше десяти років буде споживати вуглеводневе пальне. Стратегічні галузі економіки та соціальна сфера орієнтовані на традиційні види палива і мають бути повністю забезпечені якісним та дешевим енергоносієм. Тому вітчизняні заводи треба рятувати для підтримки нашої української економіки", - продовжила вона.

За словами Підкоморної, зобов’язання України перед ЄС треба співвідносити з реальними можливостями країни. Дискусії щодо проблеми тривають вже 6 років, але нічого не зроблено.

«Наш ринок нафтопродуктів є преміальним для зовнішніх постачальників і тому вони за нього також будуть боротися. Ми маємо великий шанс зробити рівні правила гри на ринку для внутрішніх та зовнішніх виробників палива шляхом збалансування акцизів та зниження ціни на бензин. Законопроект № 4098 необхідно приймати вже зараз – це останній шанс для України», - підсумувала вона.

Водночас експерти Асоціації зазначають, що законопроект № 4098 сприятиме зниженню цін на пальне, зокрема на бензин приблизно на 3-4 гривні за літр.

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Автор: УНІАН