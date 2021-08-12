Після анонсованого урядом зниження тарифу на електроенергію для населення, що набирає чинності з 1 жовтня 2021 року, насправді ціна збільшиться на 5,3%.
Про це написав економіст Віктор Скаршевський на своїй сторінці в Facebook.
Читайте такожТариф на електроенергію зміниться для 80% українських родин - Міненергетики
"Місячний платіж населення за електроенергію за перші 250 кВт-год, після "зниження" збільшиться на 18 грн/міс або на плюс 5,3% в порівнянні з 2020 роком", - зазначив Скаршевський.
Він підкреслив, що до 31 грудня 2020 року (до скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт-год) за 250 кВт-год населення платило 342 грн/міс: 90 коп/кВт-год * 100 кВт-год + 1,68 грн/кВт-год * 150 кВт-год = 342 грн/міс.
При цьому, за словами експерта, з 1 жовтня 2021 року, після анонсованого зниження тарифів, населення за 250 кВт-год буде платити 360 грн/міс: 1,44 грн/кВт-год * 250 кВт-год = 360 грн/міс.
"Урядова арифметика. 360 грн менше ніж 342 грн?"- написав Скаршевський.
Тарифи на електроенергію: що необхідно знати
- 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.
- Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.
- Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед", який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год.
- 28 липня 2021 року президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.
- 29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року.
- У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16900000 домогосподарств), і підвищення тарифу для тих споживають понад цю норму, тобто для більшості.
- 11 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив нові тарифи на електроенергію.
- Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кВт-год на місяць.