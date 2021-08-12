За словами Скаршевського, ціна на електроенергію для населення збільшиться на 5,3%.

Після анонсованого урядом зниження тарифу на електроенергію для населення, що набирає чинності з 1 жовтня 2021 року, насправді ціна збільшиться на 5,3%.

Про це написав економіст Віктор Скаршевський на своїй сторінці в Facebook.

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"Місячний платіж населення за електроенергію за перші 250 кВт-год, після "зниження" збільшиться на 18 грн/міс або на плюс 5,3% в порівнянні з 2020 роком", - зазначив Скаршевський.

Він підкреслив, що до 31 грудня 2020 року (до скасування пільгового тарифу на перші 100 кВт-год) за 250 кВт-год населення платило 342 грн/міс: 90 коп/кВт-год * 100 кВт-год + 1,68 грн/кВт-год * 150 кВт-год = 342 грн/міс.

При цьому, за словами експерта, з 1 жовтня 2021 року, після анонсованого зниження тарифів, населення за 250 кВт-год буде платити 360 грн/міс: 1,44 грн/кВт-год * 250 кВт-год = 360 грн/міс.

"Урядова арифметика. 360 грн менше ніж 342 грн?"- написав Скаршевський.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед", який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год.

28 липня 2021 року президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16900000 домогосподарств), і підвищення тарифу для тих споживають понад цю норму, тобто для більшості.

11 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив нові тарифи на електроенергію.

Кабінет міністрів на засіданні 11 серпня прийняв постанову, згідно з якою тариф на електроенергію для населення знижується до 1,44 грн за кіловат-годину, якщо домогосподарства споживають менше ніж 250 кВт-год на місяць.

Автор: Богдан Слуцький