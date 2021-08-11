З 1 жовтня тариф буде знижений / фото УНІАН Володимир Гонтар
З 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію буде знижений для 80% українських сімей.
Про це заявив в ході засідання уряду міністр енергетики Герман Галущенко.
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"З першого жовтня ми знижуємо тариф для більшості населення, які споживають до 250 кВт-год, тобто 80% домогосподарств. Для таких людей тариф складе 1,44 грн з ПДВ", - сказав Галущенко.
Тарифи на електроенергію: що необхідно знати
- 1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.
- Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.
- Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год.
- 28 липня 2021 року президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.
- 29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року.
- У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.
- До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16900000 домогосподарств), і підвищення тарифу для тих споживають понад цю норму, тобто для більшості.
- 11 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив нові тарифи на електроенергію.