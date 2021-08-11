Новий тариф складе 1,44 грн за кВт-год.

З 1 жовтня 2021 року тариф на електроенергію буде знижений для 80% українських сімей.

Про це заявив в ході засідання уряду міністр енергетики Герман Галущенко.

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"З першого жовтня ми знижуємо тариф для більшості населення, які споживають до 250 кВт-год, тобто 80% домогосподарств. Для таких людей тариф складе 1,44 грн з ПДВ", - сказав Галущенко.

Тарифи на електроенергію: що необхідно знати

1 липня 2020 року в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до закону "Про ринок електроенергії", який був прийнятий у квітні 2017 року.

Ринок "на добу вперед" - це ринок купівлі-продажу обсягів електроенергії з періодом покриття – наступну добу, на якому всі угоди узгоджуються з оператором системи передачі. Ці угоди проводяться за день до періоду покриття.

Середньозважена ціна електроенергії в Україні на ринку "на добу вперед" (РСВ), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за тиждень з 2 по 8 серпня зросла відносно минулого тижня на 19,7%, до 2018,7 грн за МВт-год.

28 липня 2021 року президент Володимир Зеленський спростував інформацію про підвищення з 1 серпня тарифів на електроенергію для населення.

29 червня Кабмін в черговий раз продовжив дію фіксованої ціни на електрику для населення і ряду інших споживачів у розмірі 1,68 грн за кВт-год до 1 серпня. Пізніше Кабмін продовжив термін дії постанови про чинну модель покладання спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії (ПСО) ще на один місяць - до 31 серпня 2021 року.

У Міненерго повідомляли, що спільно з Нацкомісією, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і учасниками ринку опрацьовують варіанти зміни тарифів на електроенергію.

До цього міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що нова модель ПСО передбачає зниження тарифів для вразливих верств населення, які споживають до 100 кВт-год електроенергії на місяць (зараз це близько 41% споживачів з 16900000 домогосподарств), і підвищення тарифу для тих споживають понад цю норму, тобто для більшості.

11 серпня 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль озвучив нові тарифи на електроенергію.

Автор: Ігор Орел