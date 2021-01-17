Стверджується, що гранична ціна буде діяти на період карантину, але не довше 31 вересня.

Кабмін в понеділок планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.

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Про це з посиланням на співрозмовника в Кабміні повідомляє «Економічна правда».

Стверджується, що гранична ціна буде діяти на період карантину, але не довше 31 вересня.

Ціна 6,99 гривень за кубометр (з ПДВ) не включає в себе вартість розподілу.

Ціна «постачальника останньої надії» також буде встановлена ​​на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Що відбувається з цінами на газ

З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.

Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.

Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.

З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.

13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.

За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.

13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.

14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.

14 січня 2021 року Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні.

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Автор: Дмитро Захаров