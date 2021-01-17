Кабінет міністрів має намір встановити граничну ціну на газ / фото УНІАН
Кабмін в понеділок планує встановити граничну ціну на газ на рівні 6,99 гривень за кубометр.
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Про це з посиланням на співрозмовника в Кабміні повідомляє «Економічна правда».
Стверджується, що гранична ціна буде діяти на період карантину, але не довше 31 вересня.
Ціна 6,99 гривень за кубометр (з ПДВ) не включає в себе вартість розподілу.
Ціна «постачальника останньої надії» також буде встановлена на рівні 6,99 гривень за кубометр.
Що відбувається з цінами на газ
- З 1 січня 2021 року в Україні діє нова ціна на газ, яку запропонували постачальники газу в рамках відкриття конкурентного ринку газу.
- Газопостачальні компанії пропонують населенню України в січні купувати газ за ціною від 6,99 до 10,8 гривні за кубометр, при цьому мінімальна ціна вище грудневої ціни на 11%, а максимальна - на 20,5%.
- Крім того, з 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на транспортування газу.
- Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), з січня 2021 року підвищила тарифи на послуги 43 газорозподільних компаній в середньому в 1,6 раза.
- З початку січня в ряді регіонів України пройшли акції протесту проти підвищення комунальних тарифів.
- Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на масові протести населення в різних регіонах країни, доручив уряду терміново розв'язати питання з тарифами на газ для населення.
- 13 січня 2021 року Кабінет міністрів заявив про те, що пропонуватиме встановити для побутових споживачів фіксовану ціну на газ у розмірі 6,99 гривні за кубометр.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, це означає зниження в платіжках людей більш ніж на 30%. На це негативно відреагував Міжнародний валютний фонд.
- 13 січня 2021 року в НКРЕКП заявили про те, що буде проведена ретельна перевірка всіх газопостачальників, які на сьогодні мають найвищі тарифи на розподіл газу.
- 14 січня 2021 року "Нафтогаз" відповів на пропозицію Кабміну ввести фіксовану ціну на газ для населення.
- 14 січня 2021 року Кабінет Міністрів провів конструктивну зустріч з Міжнародним валютним фондом з питання ціни на природний газ в Україні.
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