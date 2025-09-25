Зазначається, що Багдад, регіональна влада і нафтові компанії дійшли згоди.

Ірак очікує відновлення експорту нафти з Курдистану цього тижня після дворічної перерви. За період зупинки трубопроводу Багдад втратив мільярди доларів.

Видання Bloomberg пише, що міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн у Нью-Йорку заявив, що поставки ключовим нафтопроводом Джейхан із Курдистану на середземноморське узбережжя Туреччини відновляться "найімовірніше цього тижня". За його словами, Багдад також почав переговори з Туреччиною про нову угоду щодо нафтопроводу, оскільки термін дії поточної угоди спливає у 2026 році.

Прорив у переговорах між Багдадом, Ербілєм (столицею Іракського Курдистану) і нафтовидобувними компаніями дасть змогу постачати на міжнародні ринки спочатку 230 000 барелів нафти на день, сказав Хусейн. Він додав, що з новими інвестиціями та збільшенням видобутку на родовищах у Курдистані цей обсяг може збільшитися до 400 000-500 000 барелів на день.

Відновлення експорту Іраком призведе до появи додаткових барелів на світовому ринку в момент, коли він і так на межі перенасичення.

Офіційний представник Туреччини заявив раніше, що Анкара не перешкоджатиме постачанню нафти, щойно сторони в Іраку досягнуть угоди.

За словами Хусейна, Багдад втратив від 22 до 25 мільярдів доларів доходу через зупинку нафтопроводу.

Перебої в постачанні з Курдистану почалися в березні 2023 року, коли Туреччина закрила нафтопровід за рішенням арбітражного суду. Усі спроби відкрити його відтоді стикалися з юридичними та фінансовими проблемами, зокрема з вимогою нафтових компаній погасити прострочену заборгованість і прояснити питання про майбутні платежі.

Ірак - другий за величиною виробник нафти в ОПЕК. Країна видобуває більшу частину своєї нафти на півдні, і прагне збільшити видобуток у довгостроковій перспективі та підвищити доходи після багатьох років війни.

Ціни на нафту вранці 23 вересня знижувалися після попередньої домовленості між Іраком і курдським регіональним урядом щодо відновлення роботи трубопроводу для експорту "чорного золота" з Іракського Курдистану в Багдад.

При цьому аналітики констатують, що на ринку фіксується надлишок нафти, а відновлення експорту сировини з Іракського Курдистану додатково сприятиме зниженню цін на неї.

