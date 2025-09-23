Світовий ринок готується до того, що барелів нафти буде більше, а попит на них зменшиться, але зважає на геополітичні ризики.

Ціни на нафту зранку 23 вересня знижуються після попередньої домовленості між Іраком і курдським регіональними урядом щодо відновлення роботи трубопроводу для експорту "чорного золота" з Іракського Курдистану до Багдаду, повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 11:58 за київським часом, вартість нафти марки Brent знизилася на 18 центів, до 66,39 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 13 центів, до 62,15 долара за барель.

Домовленість про відновлення експорту, за даними джерел Reuters, передбачає транспортування сировини через Туреччину в обсязі близько 230 тисяч барелів на добу. Робота трубопроводу відновиться після більше ніж дворічної паузи.

Аналітики констатують, що на ринку фіксується надлишок нафти, а відновлення експорту сировини з Іракського Курдистану додатково сприятиме зниженню цін на неї.

"Домінуючою темою залишається занепокоєння щодо надлишкової пропозиції, тоді як перспективи попиту залишаються невизначеними з наближенням кінця року. Перезапуск нафтопроводу KRG (експорт нафти з іракського Курдистану, - УНІАН) також чинить тиск на ціни", - зазначає старший аналітик LSEG Ан Фам.

Журналісти зазначають, що світовий ринок нафти готується до того, що барелів нафти буде більше, а попит на них зменшиться. У своєму останньому щомісячному звіті Міжнародне енергетичне агентство повідомило, що у 2025 році на світовому ринку буде більше "чорного золота", ніж очікувалося, а у 2026 році профіцит може збільшитися завдяки зростанню видобутку членами ОПЕК+ та розширенню пропозиції поза межами групи.

Водночас, геополітичні ризики все ще тиснуть на ринок. Трейдери стежать за розглядом Європейським Союзом питання про посилення санкцій щодо експорту російської нафти, а також за будь-якою ескалацією геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Ціни на нафту зранку 22 вересня зросли після чергових ударів українських дронів по російських НПЗ, але у другій половині дня "чорне золото" почало дешевшати і завершило сесію падінням котирувань.

Незважаючи на геополітичні ризики, аналітики Goldman Sachs очікують падіння цін на нафту до 50 доларів за барель до кінця 2026 року з огляду на надлишок "чорного золота" на ринку.

