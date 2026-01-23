В Україні 24 січня будуть вимикати електроенергію: коли не буде світла в суботу

Заходи обмеження є наслідком російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Завтра, 24 січня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, повідомляє НЕК "Укренерго" в Telegram.

Причиною запровадження заходів обмеження є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також в "Укренерго" традиційно закликали українців ощадливо споживати електроенергію, коли вона з’являється за графіком.

Графік відключень для Львівської області

Стало відомо, коли завтра вимикатимуть світло для споживачів з Львівщини. За даними Львівобленерго, у дев’яти підчергах світло вимикатимуть тричі на добу. Решта споживачів матимуть відключення по чотири рази протягом усього дня.

Ситуація в енергетиці – останні новини

Енергетичний експерт Геннадій Рябцев у коментарі УНІАН розповів, що поліпшення погоди не вплине на ситуацію зі світлом у Києві, адже головна проблема - не мороз, а серйозні пошкодження ліній електропередач. За його словами, зараз блоки атомних електростанцій працюють не на повну, тому що немає куди передавати електричну енергію.

Затримка з поверненням тепла в майже 2 тисячі будинків киян пов’язана з тривалими перезапусками системи та великою кількістю аварійних ділянок. Як пояснив Геннадій Рябцев, навіть коли технічна можливість подати тепло з’являється, зробити це швидко неможливо, адже потрібно злити теплоносій, а потім знову перезапустити всю систему – кожен такий перезапуск вимагає одну-дві доби.

Вас також можуть зацікавити новини: