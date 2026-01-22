'Повний кошмар': треба готуватись до поганого сценарію по світлу, - Віталій Кім

Голова Миколаївської ОВА закликав громадян не вдаватися до перекриття вулиць через відсутність світла.

Ситуація зі світлом в Україні та зокрема у Миколаївській області погана і далі може стати ще гіршою. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Прогноз по електриці поганий! Так що готуйтесь! Закликаю громади готуватись до поганого сценарію!" - написав він у соцмережі Threads.

Голова Миколаївщини наголосив, що "перекриття доріг електрики не додасть" і закликав громади подавати заявки на отримання генераторів для веж мобільного звʼязку.

Відео дня

У своєму телеграм-каналі Віталій Кім висловився ще емоційніше.

"Повний кошмар зі світлом! І нічого не можемо вдіяти. Уражень у нас не було і світло імпортують підприємства і когенерація працює, але все одно мерзнемо", - написав він.

Трохи згодом керівник області опублікував відеозвернення, в якому наголосив, що в області "немає блекауту, як пишуть деякі медіа".

"У нас 25-30% області зі світлом, в графіках, але напруга погана. Це через перевантаженість обладнання, першочергового транзитного. Ми ще довключимо альтернативну енергетику та когенерацію. І я думаю це вдасться, треба потриматися кілька днів", - додав він.

Ситуація в енергосистемі: останні новини

Як писав УНІАН, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко вважає, що скасування аварійних відключень світла і повернення до погодинних графіків у Києві за оптимістичного сценарію може статися протягом 5–7 днів. За його словами, електрогенерація в самому місті фактично знищена і столиця працює на зовнішньому живленні з пошкодженими мережами.

Наразі застосування графіків ускладнене через неможливість прогнозувати споживання: після тривалих відключень навантаження різко зростає, і попередні розрахунки втратили актуальність, тож необхідно зібрати нову статистику.

Вас також можуть зацікавити новини: