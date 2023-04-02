Як зазначили в "Укренерго" наслідки ударів по об'єктах енергоінфраструктури вже усунуті.

НЕК "Укренерго" зняло обмеження, які вводилися через пошкодження обладнання під час ракетної атаки росіян 9 березня.

Про це повідомляє прес-служба "Укренерго". "Ремонтні бригади НЕК "Укренерго" завершили аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах центрального регіону. Дякуємо нашим литовським колегам за допомогу", – йдеться в повідомленні.

Відповідно обмеження споживання, які були введені на Київщині, Житомирщині, Харківщині, через пошкодження обладнання під час масштабної ракетної атаки, знято.

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В "Укренерго", додали, що в інших регіонах обмежень, які б призводили до необхідності обмеження споживання, немає.

Ракетна атака 9 березня

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що російські війська в ніч на 9 березня випустили 81 ракету різного базування: Х-101 / Х-555, "Калібр", X-22, "Кинджал", Х-31п, X-59, С-300, а також БПЛА Shahed-136/131.

Внаслідок російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі тоді постраждали три теплоелектростанції.

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