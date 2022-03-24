Раніше повідомлялося, що Росія переводить оплату за газ у рублі.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба закликав країни ЄС не вестись на вимоги РФ та не платити за газ та нафту в рублях.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter.

"Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це буде все одно, що допомагати Україні однією рукою та допомагати РФ вбивати українців іншою", - наголоси він.

Кулеба закликав країни ЄС зробити зважений та відповідальний вибір.

Нагадаємо, у РФ вирішили перевести оплати за постачання російського газу на експорт у "недружні країни" на російські рублі. Путін доручив центробанку та уряду за тиждень визначити порядок операцій із придбання рублів на внутрішньому ринку РФ покупцями російського газу. При цьому, за його словами, у поставках нічого не зміниться.

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