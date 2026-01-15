США продали першу партію венесуельської нафти: Reuters розкрило деталі

У найближчі дні та тижні очікуються додаткові продажі.

США продали перші партії венесуельської нафти на суму близько 500 мільйонів доларів, що є частиною угоди на суму 2 мільярди доларів, досягнутої на початку цього місяця між Вашингтоном і Каракасом.

Агенство Reuters з посиланням на американськогго чиновника пише, що в найближчі дні та тижні очікуються додаткові продажі. Доходи від перших продажів нафти, зберігаються на банківських рахунках, контрольованих урядом США, повідомив представник адміністрації.

За словами джерела в енергетичній галузі, головний рахунок розташований у Катарі, який, за його словами, є нейтральною територією, де кошти можуть переміщуватися з погодженням США без ризику арешту.

Відео дня

Продаж венесуельської нафти - останні новини

7 січня уряд США анонсував початок розпродажу венесуельської сирої нафти на світовому ринку. Очікується, що буде реалізовано приблизно 30–50 мільйонів барелів. У Міністерстві енергетики США заявили, що всі надходження від продажу венесуельської сирої нафти та нафтопродуктів спочатку будуть зараховані на контрольовані Вашингтоном рахунки у всесвітньо визнаних банках.

15 січня ціни на нафту різко пішли вниз після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що вбивства в Ірані в ході придушення загальнонаціональних протестів припиняються.

Вас також можуть зацікавити новини: