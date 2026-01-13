Супертанкери Китаю, що прямували за венесуельською нафтою, розвернулися посеред Атлантики

Через блокаду США Венесуела не може продовжити нафтову торгівлю з Китаєм.

Два супертанкери під китайським прапором, які прямували до Венесуели для забору вантажів сирої нафти, розвернулися та повернулися до Азії. Як пише Reuters, про це повідомив LSEG, глобальний постачальник даних про ціни на нафту та енергетичні ринки.

Зазначається, що це свідчить про продовження блокади Венесуели з боку США і неможливість продавати нафту основному покупцю.

Дуже великі нафтоналивні танкери Xingye та Thousand Sunny, які не знаходяться під санкціями, залишалися на якорі в Атлантичному океані протягом тижнів. Ці судна входять до групи з трьох супертанкерів, які ходять лише за маршрутом Венесуела-Китай для перевезення сирої нафти.

Відео дня

Як нагадало видання, Венесуела продає нафту Китаю для погашення загального боргу. Китай видав їй значну позику після того, як США запровадили енергетичні санкції проти Венесуели у 2019 році. Китай надав пільговий період для отримання капітальних платежів і домовився з Каракасом про тимчасову угоду, згідно з якою обслуговування боргу компенсуватиметься вантажами сирої нафти.

Державна нафтогазова компанія Венесуели PDVSA повідомляла, що минулого року саме Китай був покупцем №1, експортувавши близько 642 000 барелів на добу, що становило три чверті від загального обсягу експорту в 847 000 барелів на добу.

"Левова частка цього експорту до Китаю потрапляла на незалежні китайські нафтопереробні заводи, якими торгували маловідомі посередники, тоді як нафтові вантажі, відправлені до Китаю для обслуговування боргу, становили незначну частину від загальної кількості", - йдеться у статті.

Видання нагадало, що минулого тижня США оголосили про угоду щодо експорту до 50 мільйонів барелів венесуельської нафти, що застрягла у сховищах. Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай не буде позбавлений венесуельської сирої нафти. Але Китай ще не отримував жодних вантажів від Венесуели з минулого місяця, оскільки Вашингтон стверджує, що нафтове ембарго залишається чинним.

Обмеження для "тінового флоту"

Як писав УНІАН, США планують перехоплювати нафтові танкери російського флоту, які ходять під прапорами інших країн. Пентагон продовжить блокаду морських торгівельних шляхів Венесуели, щоб обмежити її здатність продавати нафту основним покупцям - Китаю та Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: