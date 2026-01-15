Заява Трампа різко обвалила ціни на нафту

Попри високі геополітичні ризики, ціна на американську нафту марки WTI може впасти до 55 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 15 січня різко пішли донизу після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що вбивства в Ірані в ході придушення загальнонаціональних протестів припиняються. Це послабило побоювання щодо військових дій проти Ірану та, відповідно, перебоїв у постачанні "чорного золота", повідомляє Reuters.

За даними порталу Іnvesting, станом на 11:47 за київським часом вартість нафти марки Brent впала на 2,66 долара за барель - до 63,86 долара за барель. Американська нафта марки WTI подешевшала на 2,50 долара за барель - до 59,52 долара за барель.

Втім, виглядає так, що остаточно від наміру атакувати Іран США не відмовилися. 14 січня стало відомо, що Штати виводять частину персоналу з військових баз на Близькому Сході. Цьому передувала заява високопоставленого іранського чиновника про те, що Тегеран попередив сусідні країни про напад на американські бази у разі удару Вашингтона.

Головний стратег Nissan Securities Investment Хіроюкі Кікукава зазначає, що попри значні геополітичні ризики вартість нафти марки WTI може знизитися до 55 доларів за барель.

"Хоча геополітичні ризики залишаються високими, і непередбачені події можуть порушити баланс попиту і пропозиції, WTI, ймовірно, буде торгуватися в діапазоні 55-65 доларів на даний момент", - зазначив експерт.

Додатково сприяють зниженню цін на нафту дані про запаси нафти у США, які зросли більше, ніж прогнозували аналітики. За даними Адміністрації енергетичної інформації США, запаси "чорного золота" у найбільшого споживача нафти у світі зросли на 3,4 млн барелів - до 422,4 млн барелів за тиждень, що закінчився 9 січня. Тоді як аналітики прогнозували зростання лише на 1,7 млн барелів.

До того ж, за даними Reuters, Венесуела почала нарощувати видобуток нафти, скасовуючи скорочення, запроваджені в рамках ембарго США, оскільки експорт нафти також відновлюється.

Ціни на нафту та протести в Ірані - останні новини

Зранку 13 січня ціни на нафту зросли на тлі погроз президента США Дональда Трампа застосувати військову силу стосовно офіційного Тегерана.

В Ірані тривають масштабні антиурядові протести. Правозахисна група HRANA повідомила, що в Ірані могли загинути щонайменше 500 людей.

Близький до американського президента сенатор Ліндсі Грем заявив про можливе втручання США у протести в Ірані на боці протестувальників.

