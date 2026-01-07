США запустили продаж венесуельської нафти: перші партії негайно вирушать на світові ринки

Уряд США планує розподіляти доходи між американським та венесуельським народами.

Уряд Сполучених Штатів Америки анонсував "негайний" початок розпродажу венесуельської сирої нафти на світовому ринку. Очікується, що буде реалізовано приблизно 30–50 мільйонів барелів.

Як повідомляє Міністерство енергетики США, всі надходження від продажу венесуельської сирої нафти та нафтопродуктів спочатку будуть зараховані на контрольовані США рахунки у всесвітньо визнаних банках, щоб "гарантувати законність та цілісність кінцевого розподілу надходжень".

"Ці кошти будуть розподілені на користь американського та венесуельського народів на розсуд уряду США. Продаж нафти розпочнеться негайно, і очікується, що буде реалізовано приблизно 30–50 мільйонів барелів. Продаж триватиме невизначений час", - повідомили у відомстві.

Зазначається, що американська легка сира нафта буде надходити до Венесуели за потреби для змішування та поліпшення якості з венесуельською високов'язкою сировиною для оптимізації виробництва і транспортування продукції.

Транспортування нафти до та з Венесуели відбуватиметься виключно через легальні та авторизовані канали відповідно до законодавства США та вимог національної безпеки.

Ціни на нафту та спецоперація США у Венесуелі

Як писав УНІАН, 3 січня американські військові захопили президента Венесуели Ніколаса Мадуро, що потенційно може мати наслідки для світових цін на нафту, оскільки країна є членом картелю ОПЕК+.

Агентство Reuters писало, що світові ціни на нафту вже стрімко падають. Додатково посприяти зниженню цін може скасування ембарго США на венесуельську нафту, що призведе до збільшення видобутку.

