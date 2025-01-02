Українців закликають підтримувати енергосистему.

У п'ятницю, 3 січня, в Україні не планують застосовувати графіки відключення електроенергії.

Відповідні дані від Національної енергетичної компанії "Укренерго" з'явилися у застосунку "Київ Цифровий". Зазначається, що наразі в енергетичній системі країни достатньо електроенергії, тому завтра відключень світла не планується:

"Щоб допомагати енергосистемі, варто приборкати домашніх пожирачів електроенергії з 17:00 до 23:00 та з 6:00 до 11:00. У пікові години намагайтеся не вмикати зайвого - так ви підтримаєте енергосистему та отримаєте приємніші рахунки за комуналку".

До "пожирачів" електроенергії відносять електроплиту, пральну машину, бойлер та кондиціонер. Також енергетики радять вимикати з розеток прилади, якими ви не користуєтеся.

Відео дня

Стан енергосистеми України

Раніше український міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що 2024 рік був найскладнішим за весь час повномасштабної війни. За його словами, окупанти застосовують для ударів по критичній інфраструктурі усі типи зброї, яку мають.

Нагадаємо, у грудні по всій Україні запрацювали нові графіки погодинних відключень. В "Укренерго" повідомили, що це має сприяти більш рівномірному розподілу обмежень між областями.

Вас також можуть зацікавити новини: