Проте наголошується, що ситуація в енергосистемі України лишається складною, тому можливі певні відхилення.

У Києві з 5 грудня електроенергію відключатимуть за графіками.

"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень... Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми...", - йдеться у повідомленні прес-служби ДТЕК Київські електромережі у Telegram.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком можна на сайті компанії.

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Мер Києва Кличко підтвердив інформацію ДТЕК про те, що із завтрашнього дня столиця переходить до стабілізаційних відключень світла.

Окрім столиці ще 4 області повернуться до графіків стабілізаційних відключень. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що з 5 грудня графіки стабілізаційних відключень діятимуть у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

Відключення світла в Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.

На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях внаслідок обстрілів спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені. В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без електро-, тепло- і водопостачання.

Найбільше постраждали Київ і область, а також Одеська область.

Лише наприкінці листопада енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.

У багатьох містах тривають екстрені відключення електроенергії.

Наприкінці листопада стало відомо, що дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%.

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