У Києві з 5 грудня електроенергію відключатимуть за графіками.
"З 5 грудня повертаємося до графіків стабілізаційних відключень... Однак ситуація в енергосистемі лишається складною. Тому просимо з розумінням поставитися до можливих відхилень, які можуть виникати для балансування енергосистеми...", - йдеться у повідомленні прес-служби ДТЕК Київські електромережі у Telegram.
Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись з графіком можна на сайті компанії.
Мер Києва Кличко підтвердив інформацію ДТЕК про те, що із завтрашнього дня столиця переходить до стабілізаційних відключень світла.
Окрім столиці ще 4 області повернуться до графіків стабілізаційних відключень. Зокрема, в ДТЕК зазначили, що з 5 грудня графіки стабілізаційних відключень діятимуть у Київській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.
Відключення світла в Україні: що відомо
Як повідомляв УНІАН, 23 листопада Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні. Ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури в кількох областях. Загалом було випущено близько 70 крилатих ракет, 51 з них знищено. У багатьох регіонах сталися аварійні відключення електроенергії. Також повідомлялось про відключення електроенергії у сусідній Молдові.
На Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій атомних станціях внаслідок обстрілів спрацював аварійний захист, через що всі енергоблоки цих АЕС були відключені. В результаті влучань в об’єкти енергетики багато регіонів України залишились без електро-, тепло- і водопостачання.
Найбільше постраждали Київ і область, а також Одеська область.
Лише наприкінці листопада енергетики змогли стабілізувати роботу української енергосистеми, однак дефіцит потужності залишається.
У багатьох містах тривають екстрені відключення електроенергії.
Наприкінці листопада стало відомо, що дефіцит електроенергії в Києві зменшився з 50% до 30-35%.