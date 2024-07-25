Російські атаки скоротили подачу електроенергії до кількох годин на день, змушуючи українців пристосовуватися до регулярних відключень.

Україна потерпає від відключень світла, бо армія РФ знищила більшу частину об'єктів генерації та передачі електроенергії. Житель Києва Олександр Бенца придумав, як використовувати акумулятори від старих Tesla, щоб вирішити питання з відсутністю електроенергії.

"Стара Tesla, включно з вартістю доставки, коштує близько 10 000 доларів. А ви можете перетворити її на 12 батарей, та ще й продати запчастини", - цитує видання Financial Times підприємливого українця.

Кожна вироблена таким чином система має ємність 5 кіловат-годин, що достатньо для роботи освітлення та електрообладнання - але не енергоємного електричного опалення - у звичайній київській квартирі протягом 10 годин.

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Батько Бенца пішов далі і під'єднав увесь свій будинок до Tesla, припаркованої у дворі. Це автомобіль із батареєю ємністю 100 кВт-год.

"Від нього можна живити цілий будинок протягом тижня", - каже Бенца.

За словами аналітиків, українці стикатимуться з перебоями в подачі електроенергії до закінчення війни, оскільки російські атаки триватимуть, а ремонтні роботи йтимуть по наростаючій.

За словами Володимира Омельченка, експерта з енергетики з аналітичного центру Центру Разумкова, очікується, що деякі ключові атомні та теплові електростанції відновлять роботу наступного місяця після завершення ремонтних робіт, що дещо полегшить ситуацію, а тиск на електромережі також ослабне після того, як спаде сильна спека.

Але ремонтні роботи все одно призведуть до відновлення електропостачання споживачів не більше ніж на 12 годин на добу, а нові російські атаки можуть завдати ще більшої шкоди.

Наталія Шаповал, голова Інституту Київської школи економіки, каже, що Україні та її партнерам необхідно зрозуміти ширшу стратегію Росії: якщо атаки триватимуть, Україна незабаром може залишитися без електроенергії для капіталомістких великих підприємств, що призведе до падіння податкових надходжень.

До вторгнення Росії Україна могла виробляти близько 55 гігават електроенергії. Зараз ця потужність впала нижче 20 ГВт.

Відключення світла в Україні - останні новини

Російська Федерація б'є по українській енергосистемі, намагаючись залишити українців без світла. Через великий дефіцит в енергосистемі Україні довелося ввести графіки відключень електрики, але енергетики намагаються виправити ситуацію.

17 липня "Енергоатом" повідомляв, що енергоблок-тисячник під'єднали до енергомережі після планового ремонту, що дасть змогу скоротити години вимкнення світла.

24 липня після планового ремонту до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок, що суттєво вплинуло на стабільність енергосистеми та зменшило дефіцит електроенергії.

Крім того, УНІАН писав, де найвигідніше купити зарядну станцію для дому.

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