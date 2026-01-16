'Київ - один з найгірших': Шмигаль назвав неочевидну причину відсутності світла у столиці

За словами Дениса Шмигаля, Україні потрібно встановити 2,2-2,7 гігаватів генерації, аби регіони могли покривати свої потреби.

У Києві один з найгірших показників введення в експлуатацію розподіленої генерації, що вплинуло на ситуацію зі світлом у столиці, сказав перший віцепрем’єр-міністр - міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Один з найгірших показників у місті Києві, і це напряму впливає на ситуацію в столиці, яку маємо сьогодні... Таких темпів недостатньо. Бувають випадки, коли обладнання ввезено, але затягується встановлення", - зауважив очільник енергетичного відомства.

Він констатував, що Україна нарощує динаміку облаштування розподіленої генерації.

Відео дня

"Якщо в 2024 році введено в експлуатацію 225 МВт потужності, то за 2025 рік – 762 МВт. Найкращі показники у Київщини, Волині, Прикарпаття, Черкащини, Харківщини", - повідомив міністр.

При цьому, він зауважив, що враховуючи критичний стан енергетики, цього недостатньо.

"Маємо ситуацію, коли обладнання привезене, але через технічні затримки і неготовність документації його встановлення затягується - це абсолютно неприпустимо. Буде відповідна персональна відповідальність, будемо прискорюватися", - додав Шмигаль.

Він зазначив, що у 2026 році Україна потребує встановлення 2,2-2,7 ГВт генерації аби регіони могли покривати свої потреби.

Атаки РФ на енергосистему України - останні новини

Росія з початком 2026 року продовжила систематичні атаки по енергосистемі України. Зокрема, нещодавно росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, – залишивши без тепла половину Києва. Через наслідки ракетно-дронових атак у Києві та частині Київщини запроваджено екстрені відключення.

Гендиректор Yasno Сергій Коваленко попередив, що не варто чекати швидкого поліпшення ситуації зі світлом.

Не забуває ворог і про енергетику інших міст нашої держави. 15 січня Росія вгатила по Харкову, зруйнувавши великий об’єкт енергетики.

Вас також можуть зацікавити новини: