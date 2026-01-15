Росія вгатила по Харкову: зруйновано великий об’єкт енергетики

Докладається максимум зусиль з метою мінімізації наслідків російських ударів.

Російські окупанти завдали нових ударів і зруйнували великий об’єкт енергетики. Про це міський голова Ігор Терехов повідомив в Telegram.

"Ворог зруйнував великий об’єкт критичної енергетичної інфраструктури. Штаб з подолання наслідків надзвичайних ситуацій працює у режимі 24/7, на місці - аварійні служби та профільні фахівці. Ми робимо все можливе, щоб мінімізувати наслідки ворожих ударів і втримати контроль над ситуацією", - наголосив Терехов.

Водночас він віддав належне представникам комунальних служб і енергетикам за їх роботу.

"Вони вже не раз доводили, що можуть працювати в найважчих умовах. Ми готувалися до різних сценаріїв, і зараз діємо чітко та відповідально", - додав міський голова.

Перед цим він повідомив, що російські окупанти завдають ударів по передмістю Харкова.

На днях представники влади відзначили кращу підготовка Харкова до зими, аніж це зробили у Києві, на тлі постійних російських ракетних і дронових ударів по об’єктам критичної інфраструктури.

При цьому місто знаходиться під постійними російськими ударами. Так, в ніч на 13 січня російські загарбники завдали ударів по передмістю Харкова і знищили термінал "Нової пошти".

