Жителів столиці закликали помірно споживати електроенергію.

Екстрене відключення світла у Києві триватиме 28 жовтня. Енергосистема отримала значні пошкодження, тому виник дисбаланс.

Про це повідомила прес-служба ДТЕК.

"З 8:25 28 жовтня за розпорядженням НЕК Укренерго в Києві тривають екстрені відключення світла. Через значні пошкодження і дисбаланс в енергосистемі можливі застосування більш тривалих відключень електропостачання. Ситуація в енергосистемі напружена", - йдеться в повідомленні.

Відео дня

У зв'язку з цим українців закликали споживати електроенергію помірно:

включати енергоємні прилади по черзі;

максимально знизити споживання електроенергії з 06:00 до 11:00 та ввечері з 17:00 до 23:00;

бізнес закликали обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

"Через нічну атаку 27 жовтня з ладу вийшла низка критично важливих енергетичних об'єктів. У Києві та області виник дефіцит потужності в 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці і центральних регіонів України, держенергокомпанія НЕК "Укренерго" змушена вводити безпрецедентні екстрені обмеження електропостачання", - пояснили в ДТЕК.

Крім того, в компанії пояснили, що зараз можуть бути два типи відключень електроенергії:

аварійний;

стабілізаційний.

Аварійні відключення можуть бути:

екстреними, пов'язаними з військовими діями. Вони можуть статися, якщо через обстріли пошкоджені або зруйновані енергооб'єкти;

локальними, коли енергомережі на конкретній обмеженій території виходять з ладу.

"Аварійні відключення неможливо передбачити, для них не існує графіків. Інформацію про відновлювальні роботи можна дізнатися в нашому чат-боті та контакт-центрі", - вказали енергетики.

У той же час стабілізаційні відключення відбуваються для балансування роботи енергомереж за графіками - це відбувається, коли обсяг генерації менше обсягу споживання або інфраструктура пошкоджена настільки, що не може передавати споживачам потрібну потужність.

"При стабілізаційних відключеннях ситуація більш прогнозована, тому є можливість скласти орієнтовний погодинний графік відключень. Коли використовуються такий тип-графіки розміщені на сайті оператора системи розподілу", - підсумували в ДТЕК.

Відключення світла в Україні - що відомо

10 жовтня Російська Федерація почала цілеспрямовано атакувати об'єкти критичної інфраструктури. У зв'язку з цим у всіх областях України почали відключати світло.

У період з 10 по 18 жовтня від рук окупантів постраждали 408 об'єктів української інфраструктури. На цьому обстріли критичної інфраструктури України не закінчилися. 27 жовтня в Києві та області посилили графіки відключення світло.

При цьому голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що обсяг добровільного скорочення витрати електрики склав 5-10%.

Вас також можуть зацікавити новини: