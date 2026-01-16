РФ залишила без світла жителів двох областей: де найгірша ситуація зі світлом сьогодні

Вночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру у кількох регіонах України.

Через нову атаку росіян на ранок знеструмленими залишалися споживачі у Харківській та Запорізькій областях. Найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається у столичному регіоні, повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.

"‎У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", – зазначив ‎ державний діяч.

За словами Некрасова, перехід від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Попри важкі погодні умови, у столиці та регіоні цілодобово проводять аварійно-відновлювальні роботи.

Некрасов додав, що в Одеській області зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжують аварійно-відновлювальні заходи після попередніх атак росіян.

У свою чергу перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час нещодавньої години запитань до уряду у парламенті повідомив, що найскладніша ситуація зі світлом зараз спостигається у Києві, Київській області, а також на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині та у прифронтових регіонах.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна переживає найважчу зиму за 20 років. Для стабілізації енергосистеми в уряді запроваджують надзвичайні заходи, включно з послабленням комендантської години, розгортанням "пунктів незламності" та збільшенням імпорту електроенергії.

Експерти визнають, що ситуація в енергетиці залишається вкрай складною. Особливо це стосується столиці. Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Унаслідок ударів тимчасово без тепла опинилася половина Києва.

