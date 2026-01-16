РФ залишила без світла жителів двох областей: де найгірша ситуація зі світлом сьогодні

Через нову атаку росіян на ранок знеструмленими залишалися споживачі у Харківській та Запорізькій областях. Найскладніша ситуація з енергетикою спостерігається у столичному регіоні, повідомив під час брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов.
"У Києві та на Київщині операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень тимчасово не діють", – зазначив державний діяч.
За словами Некрасова, перехід від мережевих обмежень до прогнозованих графіків погодинних відключень відбудеться одразу після стабілізації ситуації в енергетичній системі. Попри важкі погодні умови, у столиці та регіоні цілодобово проводять аварійно-відновлювальні роботи.
Некрасов додав, що в Одеській області зберігаються мережеві обмеження. У регіоні продовжують аварійно-відновлювальні заходи після попередніх атак росіян.
У свою чергу перший віцепрем’єр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час нещодавньої години запитань до уряду у парламенті повідомив, що найскладніша ситуація зі світлом зараз спостигається у Києві, Київській області, а також на Харківщині, Дніпропетровщині, Одещині та у прифронтових регіонах.
Ситуація в енергосистемі Україні – головні новини
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Україна переживає найважчу зиму за 20 років. Для стабілізації енергосистеми в уряді запроваджують надзвичайні заходи, включно з послабленням комендантської години, розгортанням "пунктів незламності" та збільшенням імпорту електроенергії.
Експерти визнають, що ситуація в енергетиці залишається вкрай складною. Особливо це стосується столиці. Нагадаємо, нещодавно Росія атакувала найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Унаслідок ударів тимчасово без тепла опинилася половина Києва.