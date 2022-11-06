Графіки планових обмежень запроваджуватимуть у регіонах, де мережа зазнала найбільших пошкоджень.

Графіки планових обмежень завтра застосовуватимуть у Києві та 7 областях.

Як попереджає НЕК "Укренерго", їх диспетчерський центр на 7 листопада прогнозує дефіцит в енергосистемі та надав операторам розподільчих мереж обсяги для обмеження електропостачання на завтра для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях.

"В цих регіонах мережа зазнала найбільших пошкоджень. Для стабільної та збалансованої роботи енергосистеми треба скоротити споживання на 30%", - йдеться у повідомленні.

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У зв’язку з цим, з 6.00 і до кінця доби будуть введені в дію графіки планових обмежень. Окрім того, обленерго можуть проводити екстрені обмеження споживання, застосовуючи графіки аварійних відключень.

Планові та аварійні відключення - заходи стабілізації роботи енергосистеми, які доповнюють один одного.

Як пояснюють в "Укренерго", рішення щодо введення графіків погодинних відключень в окремих областях діє до того моменту, коли диспетчер того чи іншого обленерго бачить в себе на моніторі різке одночасне збільшення споживання електроенергії. Для того, щоб вберегти електромережі від додаткових аварій, він приймає рішення про застосування екстрених заходів, тобто графіків аварійних відключень (ГАВ) на території області. Коли надмірне споживання та загроза перенавантаження мереж минає, замість ГАВ продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ). Саме з цієї причини електроенергія може зникати не в ті години, які заявлені енергетиками в вашій місцевості, а відключення тривати довше, ніж заявлено.

Об’єднана енергосистема України зазнала масованих ракетних атак 10, 11, 17, 22 жовтня та 2 листопада. Для того, щоб якнайшвидше відновити енергоживлення у той час, поки проводяться оперативні ремонтні роботи, залучаються резервні схеми живлення. Але вони не завжди витримують те навантаження, яке несла в мирний час енергосистема. Це головна причина, чому доводиться вдаватися до погодинних та аварійних відключень.

Відключення світла в Україні

Як повідомляв УНІАН, столична влада попередила, що у зв’язку зі зростанням дефіциту електроенергії в Києві 7 листопада можуть застосовуватись екстрені відключення світла.

10, 22 та 31 жовтня окупанти завдали масованих ракетних атак по українській енергетичній інфраструктурі.

За експертними оцінками, наразі зруйновано або пошкоджено 40% енергетичної інфраструктури.

З 20 жовтня по всій країні почалися обмеження на постачання електричної енергії.

З 07:00 до 23:00 громадян просять мінімізувати користування електроенергією.

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