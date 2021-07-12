За даними Міненерго Білорусі, "радіаційна обстановка на АЕС і в зоні спостереження не змінювалася".

Перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі автоматичним захистом генератора - на цей час встановлюються причини.

Про це передає у понеділок прес-служба Міненерго Білорусі.

"Дванадцятого липня о 12:57 перший енергоблок БелАЕС відключений від мережі автоматичним захистом генератора. Відповідно до штатного алгоритму було вироблено зниження потужності реакторної установки... причини відключення електрогенератора встановлюються. Після їх усунення енергоблок буде включений в роботу", - йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За даними Міненерго Білорусі, "радіаційна обстановка на АЕС і в зоні спостереження не змінювалася".

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Що цьому передувало

7 листопада 2020 року Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь стає ядерною державою, оскільки там відкрилася атомна електростанція.

Незабаром Міністерство енергетики Білорусі повідомило про несправність першого енергоблоку Білоруської АЕС.

10 листопада на Білоруській атомній станції підтвердили, що тимчасово зупинили виробництво електроенергії через аварію.

БелАЕС

БелАЕС - найбільший російсько-білоруський економічний проект, генпідрядником її будівництва є "Атомстройекспорт" (входить в "Росатом").

На початку червня Білоруській АЕС була видана ліцензія на експлуатацію першого енергоблоку.

Введення в експлуатацію другого енергоблоку заплановано на 2022 рік. Його будівельна готовність становить близько 85%

В кінці 2021 - на початку 2022 року заплановано включення другого енергоблоку в мережу і видача перших кіловат-годин.

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Автор: Денис Прядко