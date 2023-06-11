Українська сторона дану інформацію не підтверджує і не коментує.

Окупаційні війська РФ заявляють про те, що сили ЗСУ нібито атакували шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту. Українська сторона дану інформацію не підтверджує і не коментує.

Як повідомляє канал "Міноборони Росії", силами ЗСУ нібито був атакований корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту, що виконує охорону маршрутів пролягання газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" в південно-східній частині Чорного моря.

"Сьогодні близько 1 години 30 хвилин за московським часом Збройними силами України здійснено безуспішну спробу атакувати шістьма морськими швидкохідними безекіпажними катерами корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту, що виконує завдання контролю обстановки та забезпечення безпеки за маршрутами пролягання газопроводів "Турецький потік" та "Блакитний потік" в південно-східній частині Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Окупанти повідомляють, що в ході відбиття атаки всі катери були знищені і корабель "Приазов'я" Чорноморського флоту "продовжує виконання поставлених завдань".

"В ході відбиття атаки всі катери знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 300 кілометрах на південний схід від Севастополя. Постраждалих немає. Корабель пошкоджень не отримав. В даний період, як і в ході попередніх подібних атак, в повітряному просторі центральної частини Чорного моря вів розвідку стратегічний розвідувальний безпілотний літальний апарат RQ-4B "Global Hawk" військово-повітряних сил США", - йдеться в повідомленні окупантів.

"Турецький потік"

Газопровід з Анапського району Краснодарського краю Росії по дну Чорного моря в європейську частину Туреччини. Із здійсненням цього проекту Туреччина придбала можливості торговця-посередника газом завдяки наявним і споруджуваним газопроводам, пов'язаним з"Турецьким потоком".

Трубопровід протяжністю близько 1100 кілометрів складається з двох ниток загальною потужністю 31,5 млрд м3 газу на рік. Перша нитка призначена для поставок газу турецьким споживачам, друга - для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Запуск "Турецького потоку" відбувся 8 січня 2020 року. Президенти Росії і Туреччини Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган оголосили про офіційний старт і початок експлуатації газопроводу "Турецький потік" в обхід України по дну Чорного моря.

У лютому 2021 року санкції США вдарили по газопроводу " Турецький потік".

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