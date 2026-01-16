Дешевше за Patriot: бетонні саркофаги на підстанціях витримують до 20 ударів 'Шахедів'

Захист другого рівня збудований на переважній більшості всіх підстанцій.

Захист другого рівня на підстанціях уже витримав десятки влучань, рятує трансформаторне обладнання та економічно вигідніше порівняно з використанням систем ППО Patriot, повідомив перший віцепремʼєр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За його словами, на сьогодні вже розроблено девʼять різноманітних видів і рівнів захисту для об'єктів критичної інфраструктури.

"Захист другого рівня збудований на переважній більшості всіх підстанцій. Практично кожен бетонний саркофаг сьогодні вже витримав влучання "Шахедів". Деякі саркофаги витримали до 20 влучань "Шахедів". Влучання ракет також витримали. Тобто фактично пасивний захист другого рівня довів сьогодні свою ефективність, він зберігає трансформаторне обладнання", - сказав Шмигаль.

Віцепремʼєр також відмітив, що одна ракета для системи ППО Patriot коштує 3 мільйона доларів. Відповідно, витрачання двох-трьох ракет Patriot для збиття балістики, яка летить в трансформатор, економічно дорожче, ніж збудувати пасивний захист, який буде захищати цей об'єкт.

"Якщо рахувати економіку захисту, то все, що захищено бетоном, що заглиблено під землю - економічно вигідніше, ніж активно це захищати з урахуванням того, що активний захист має певний відсоток імовірності того, що удар пройде. Тому захист – це вигідно, і його треба продовжувати робити", - наголосив Шмигаль.

Російські удари по енергосистемі України - головні новини

Російська Федерація в першому місяці 2026 року збільшила масовані ракетно-дронові удари по українській енергетиці. Цього разу ворог використовує більше засобів ураження, ніж під час попередніх кампаній.

15 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд для стабілізації енергосистеми під час найважчої зими та масованих російських обстрілів запроваджує комплекс надзвичайних заходів. Зокрема, послаблення комендантської години, розгортання "пунктів незламності" та збільшення імпорту електроенергії.

Перед цим росіяни атакували найбільші столичні теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. Таким чином половина Києва залишилася без тепла під час морозів.

