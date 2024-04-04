Наразі радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Через російські обстріли, ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" у Харкові знеструмлена, повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання.

"За інформацією, отриманою від експлуатуючої організації Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів, засноване на підкритичній збірці, що керується лінійним прискорювачем електронів" (Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів") сьогодні о 08:30 ранку втратила зовнішнє електропостачання під час обстрілу м. Харків військами РФ", – йдеться в повідомленні інспекції.

Зазначається, що система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі, включені в роботу аварійні дизель-генератори. Наразі, радіаційна ситуація на майданчику в межах норми.

Відео дня

Ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" призначена для проведення наукових та прикладних досліджень у галузі ядерної фізики, радіаційного матеріалознавства, біології, хімії, а також для виробництва медичних радіоізотопів.

Обстріл Харкова: що відомо

В ніч на 4 квітня РФ запустила по Україні 20 ударних дронів типу "шахед". З них 11 Сили ППО змогли збити.

Однією з цілей удару російських дронів став Харків. РФ, зокрема, влучили у житловий будинок. Після того, як на місце події приїхали рятувальники, російські війська вдарили туди ще раз. Троє працівників ДСНС загинули.

Крім того, через російський удар в місті виникли проблеми з електропостачанням, що вплинуло на роботу громадського транспорту та споживання цивільним населенням, повідомив мер Ігор Терехов.

Вас також можуть зацікавити новини: