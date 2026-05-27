Європа має припинити виробництво елітних ракет 'от-кутюр', – комісар ЄС

Він також закликав Європу відкрити свої запаси, щоб забезпечити Україну всією необхідною зброєю.

Комісар ЄС з питань оборони Андріус Кубілюс заявив, що Європа має наростити виробництво зброї та відмовитися від складних і дорогих "елітних" ракет. В інтерв’ю Financial Times Кубілюс також закликав країни відкрити свої запаси озброєння для постачання Україні.

"Уряди повинні відкрити свої запаси, щоб забезпечити Україну всім необхідним", – заявив він.

За його словами, Україна могла б закуповувати зброю в ЄС із наявних запасів, використовуючи кошти в розмірі 60 млрд євро з нещодавно узгодженого кредиту на суму 90 млрд євро. Продавці могли б потім використовувати ці кошти для закупівлі додаткової зброї або нарощування обсягів виробництва.

Кубілюс підкреслив, що зміцнення української армії стає ще важливішим, якщо Європа відновить формальні канали переговорів з Росією.

"Єдина формула, яка може принести мир, – це так званий мир через силу. Сила має бути на боці України", і Європа може в цьому допомогти, підкреслив він.

Європі не потрібні ракети "от-кутюр"

При цьому він попередив, що Європа відстає від Росії та України у виробництві ракет, оскільки її компанії виробляють складну та дорогу зброю, масштаби виробництва якої важко збільшити.

"Європейці виробляють те, що вони називають "високою модою". Технологічно дуже складна, дуже передова, дуже дорога і така, що не піддається масштабуванню, продукція, – сказав він. – Українці ж виробляють те, що ці європейські галузі називають "досить хорошим".

Кубілюс підкреслив, що Європі необхідно перейняти методи України воєнного часу і перейти до дешевших систем, які можна виробляти швидко і у великих масштабах.

"Українці розпочали виробництво власної крилатої ракети "Фламінго", і цього року вони готові виготовити близько 700 штук".

При цьому, за його словами, ЄС виготовив менше 300 штук ракет, тоді як Росія – 1200.

Європа готується до нападу Росії

У європейських столицях зростає побоювання, що Володимир Путін спробує вийти з глухої вулиці в Україні, розширивши конфлікт на Європу.

Кілька європейських чиновників, відповідальних за національну безпеку, попередили, що Росія може спробувати перевірити згуртованість НАТО, завдавши удару по одній з балтійських країн, шведських або данських островах у Балтійському морі або території альянсу в Арктиці.

