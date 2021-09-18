Експлуатація "Північного потоку-2" ще має відповідати вимогам європейського законодавства, нагадав Бютікофер.

Депутат Європарламенту від фракції "зелених" Райнхард Бютікофер вважає, що російський трубопровід "Північний потік-2" може стати інвестиційною руїною, а російські "ура" з цього приводу передчасні.

Про це пише DW з посиланням на інтерв’ю політика агентству dpa.

Бютікофер нагадав, що експлуатація "Північного потоку-2" ще має відповідати вимогам європейського законодавства. Зокрема, це стосується забезпечення анбандлінгу (відділення діяльності оператора ГТС від видобутку газу і його поставки). Натомість росіяни досі цього не забезпечили.

Євродепутат додав, що Газпром також не знайшов вирішення й у питанні закачуванні газу третіми сторонами, що передбачено європейським законодавством.

Читайте такожСША запропонували Україні забути про "Північний потік-2"Врешті, для запуску ПП-2 знадобиться сертифікація від влади Німеччини, проте коли її отримають – теж невідомо. Навіть у випадку, коли Федеральне агентство з мереж й схвалить запуск труби, проект все ще може бути зупинений Єврокомісією.

Якщо знайдуться серйозні аргументи на користь того, що позитивне рішення федерального агентства щодо ПП-2 протирічить європейському енергетичному законодавству, то новий газопровід може перетворитися в "інвестиційну руїну", вважає Бютікофер.

Як писав УНІАН, у серпні стало відомо, що Вищий земельний суд Дюссельдорфа відмовив компанії Nord Stream AG у звільненні "Північного потоку-2" від вимог газової директиви ЄС.

"Північний потік-2": що відомо

21 липня 2021 року США і Німеччина досягли угоди щодо "Північного потоку-2". У ній передбачено, що Вашингтон відмовляється від намірів ввести санкції для учасників проекту Nord Stream 2, однак можливість санкцій Євросоюзу для Москви зберігається, якщо Росія буде використовувати газопровід як інструмент енергетичного тиску.

В угоді також йдеться про намір зберегти транзит газу через Україну. Німеччина обіцяє скористатися всіма важелями, щоб переконати Росію продовжити договір про транзит газу через Україну, який повинен закінчитися в кінці 2024 року.

Проектом "Північний потік-2" (Nord Stream 2) передбачено будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 млрд кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Оператором трубопроводу є компанії Nord Stream 2 AG, засновником якої є російський "Газпром". Фінансують проект європейські компанії-французька Engie, австрійська OMV, британсько-нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

Газопровід "Північний потік-2" побудований вже на 99%. Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже наявним "Північним потоком-1".

Будівництво газопроводу призупинялося через введені США санкції проти компаній-підрядників, проте в лютому 2021 року відновилося. Nord Stream 2 AG вирішив добудувати його своїми силами.

Автор: Яна Ставська