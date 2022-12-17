Єврокомісія схвалила націоналізацію Німеччиною колишньої філії "Газпрому".

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Європейська комісія дозволила Федеральному Міністерству фінансів Німеччини націоналізацію колишньої "дочки" російського "Газпрому".

Як зазначається в пресс-релізі ЄК, йдеться про німецький холдинг Securing Energy for Europe GmbH (SEEHG), що раніше називався Gazprom Germania.

"Відповідно до Регламенту ЄС про злиття, Європейська комісія схвалила придбання SEEHG Федеративною Республікою Німеччина в особі Федерального Міністерства фінансів Німеччини", — йдеться в повідомленні.

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У ЄК підкреслюють, найбільший німецький імпортер російського газу SEEHG вимагав значних вливань капіталу, щоб запобігти своїй неплатоспроможності.

"Комісія прийшла до висновку, що запропоноване придбання не викличе ніяких проблем з конкуренції, враховуючи, що Мінфін ФРН і SEEHG поки не діють на одних і тих же ринках або на вертикально пов'язаних ринках", – додали в Єврокомісії.

SEEHG займається оптовим продажем природного газу та вугілля, а також виробництвом та оптовим продажем електроенергії.

Ситуація з Gazprom Germania:

Після нападу Росії на Україну російський державний концерн-монополіст "Газпром" повідомив, що більше не володіє німецьким Gazprom Germania. Він передав актив маловідомій компанії, щоб вивести її з-під санкцій.

Влада ФРН своєю чергою на початку квітня призначила Федеральне агентство з мереж (bnetza) довірчим керуючим компанії, щоб убезпечити постачання країни газом.

15 червня 2022 року канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти повної націоналізації Gazprom Germania, щоб не злити президента РФ Володимира Путіна. За приєднання до державного капіталу колишньої "дочки" "Газпрому" виступив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек. Шольц був стурбований тим, що такий крок може призвести до загострення відносин РФ і Німеччини щодо імпорту російського газу.

14 листопада 2022 року Німеччина націоналізувала "дочку" Газпрому.

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