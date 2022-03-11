У Донецькій області до електропостачання під‘єднали понад 13,3 тисячі абонентів.

За минулу добу у Харківській області відновлено електропостачання 20 тисячам споживачів, у Донецькій – 13,3 тисячам.

Про це прес-служба Міненерго повідомила на свої сторінці у Facebook.

"Так, за минулу добу у Харківській області повернули світло близько 20 тисячам споживачів. У Донецькій області до електропостачання під‘єднали понад 13,3 тисячі абонентів", - йдеться в повідомленні.

Водночас станом на 10 березня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, залишалось знеструмленими понад 1542 населених пунктів і близько 12,8 тис. трансформаторних підстанцій; загалом - понад 954 тисяч споживачів. Без газопостачання лишаються близько 228 тисяч споживачів.

Найбільш складна ситуація з енергопостачанням - у Донецькій та Київській областях.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що окупанти обстріляли психоневрологічний інтернат на Харківщині: у будівлі було 330 людей.

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