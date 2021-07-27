Вітренко вважає, що звіт за 1-й квартал, в якому компанія отримала прибуток у розмірі 12,6 млрд грн, не був належним чином перевірений аудиторами.

Прибутковість Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", відображена у звітності за I квартал 2021 року, викликає сумніви – мова може йти про збитки до 105 млрд грн.

Як повідомляє прес-служба "Нафтогазу України", про це заявив голова правління компанії Юрій Вітренко.

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"Зараз йде дискусія про відображення у звітності за півріччя двох проблем, які були й в першому кварталі. Якби в повному обсязі вони були відображені у звітності за перший квартал, то замість прибутку був би показаний збиток для держави, як власника НАКу, до 105 млрд грн", – сказав він.

Вітренко пояснив, що, по-перше, мова йде про відображення фінансового стану підприємств теплокомуненерго, який вже на момент формування звітності за I квартал не давав твердих підстав розраховувати на погашення ними заборгованості за спожитий газ.

"По-друге, це заборгованість НАК перед "Укрнафтою" за відібраний газ. На момент складання звітності за перший квартал 2021 року могло бути зрозуміло, що "Укрнафта" вимагатиме її повернути, і є підстави оцінювати відповідні зобов'язання НАК за поточною ринковою ціною", – зазначив голова правління "Нафтогазу".

Він підкреслив, що звітність компанії за перший квартал 2021 року, яка була сформована при попередньому менеджменті "Нафтогазу", не була належним чином перевірена аудиторами.

"Треба використовувати звітність, перевірену аудитом. Інакше реальні збитки можуть перетворюватися на "намальований прибуток" через бажання менеджменту розповісти про прибуток і показати нібито хороший результат, щоб отримати якомога швидше бонус, а відображення збитків перенести на потім", - сказав керівник "Нафтогазу".

Вітренко зазначив, що прорахунки в програмі видобутку газу, які були допущені менеджментом компанії в минулі роки, поки призводять до значних витрат Україною коштів на імпорт.

"Ми зараз як країна платимо дуже високу ціну за провали, наприклад, у видобутку 2019-2021 років. Якби програма видобутку була б виконана хоча б в частині вже старих ділянок, то НАК цього літа не імпортував би газ на 2 млрд дол.",- сказав він.

Збитки «Нафтогазу": що необхідно знати

"Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають близько 80% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти та газу, транспортуванням нафти, а також реалізацією нафтопродуктів через мережу АЗС.

5 травня фінансовий директор Групи "Нафтогаз" Петер ван Дрил на своїй сторінці в Facebook написав, що акціонерна компанія "Нафтогаз України" в першому кварталі 2021 року отримала 12,6 млрд грн чистого прибутку. При тому що за 1-й квартал 2020 року результат був 3,2 млрд грн прибутку.

Через пару годин прес-служба "Нафтогазу" випустила реліз із зазначенням такого ж отриманого прибутку, уточнивши при цьому, що ці фінрезультати є попередніми та не пройшли аудит.

Згодом "Нафтогаз України" заявив про проведення службового розслідування факту публікації в соціальній мережі фінансовим директором Петером ван Дрилом отримання компанією за 1-й квартал 12,6 млрд грн чистого прибутку.

28 квітня Кабінет міністрів через отримання "Нафтогазом" 19 млрд грн чистого збитку за підсумками 2020 року звільнив голову правління компанії Андрія Коболєва. Тим же рішенням на місце Коболєва був призначений колишній виконавчий директор "Нафтогазу" - Юрій Вітренко, який неодноразово критикував роботу Коболєва.

Вітренко заявив, що має намір зробити компанію знову прибутковою внаслідок нарощування власного видобутку газу і підвищення ефективності управління нею.

Автор: Ганна Бредіхіна