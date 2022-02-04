У порівнянні з груднем 2021 року, ціна січня змінилася на 2%.

Середня ціна імпортного природний газ в Україні в січні 2022 року, порівняно з груднем, зменшилася на 2% і склала 1 161,52 дол. або 32,8 тис. грн за тисячу кубометрів.

Про це повідомляється на сайті Міністерства економіки з посиланням на дані Державної митної служби.

При цьому за рік блакитне паливо подорожчало в 4,7 рази. У січні 2021 року його ціна була на рівні 250 дол. за тис.куб. об.

"Державна митна служба України розрахувала середню вартість імпортного природного газу, що склалася в процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України в період з 1 по 31 січня 2022 року, яка становить 32 808,28 грн, або 1 161,52 дол. за 1 тис. куб. м", - йдеться в повідомленні.

Ціни на газ:

21 грудня 2021 року ціна найближчого (січневого) ф'ючерсу на TTF на біржі ICE Futures вдень досягла позначки 2 тис.035 дол. за тисячу кубометрів, а потім опустилася до позначки 1 100 доларів.

Читайте такожУкраїна почала імпорт газу для наступного опалювального сезону - Міненерго

У лютому середня ринкова вартість газу становить 900-1000 доларів за тисячу кубометрів.

Ціни на газ в Україні корелюються з цінами на європейських хабах, оскільки наша країна - інтегрована частина європейського газового ринку з 2015 року та імпортує з Європи близько 30% від загального обсягу споживання блакитного палива.

Для побутових споживачів в Україні з 1 травня 2021 року по 30 квітня 2022 року діє річна пропозиція ціни газу від 7,96 до 13,5 грн за кубометр, а для підприємств теплокомуненерго НАК "Нафтогаз України" пропонує трирічні контракти за ціною 7,42 грн за кубометр на перший рік.