Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт.

У січні наступного року Запорізька атомна електростанція вперше у своїй історії вийде на повну проектну потужність. Це відбудеться після завершення планового ремонту на енергоблоках ЗАЕС та завдяки введенню в експлуатацію лінії електропередачі 750 кВ від ЗАЕС до підстанції «Каховська».

Про це очільник НАЕК «Енергоатом» Петро Котін повідомив під час робочого візиту на ЗАЕС 23 грудня.

Петро Котін зазначив, що Енергоатом завершив масштабний інвестиційний проект, який Компанія здійснювала спільно с НЕК «Укренерго». 23 грудня 2020 року на майданчику Запорізької АЕС запрацювала нова лінія електропередачі до підстанції «Каховська» протяжністю 186 км.

Керівник Компанії також зазначив, що на енергоблоці №5 ЗАЕС добігає кінця плановий середній ремонт, під час якого виконано регламентні та надрегламентні роботи, спрямовані на підвищення безпеки енергоблока. «На завершальній стадії процес продовження терміну експлуатації енергоблока. Усі заходи виконуються згідно з графіком. Тож ми впевнені, що вже у січні 2021 року на найбільшій АЕС Європи – Запорізькій – в роботі будуть всі шість енергоблоків-мільйонників»,– розповів Петро Котін.

А це має велике значення не лише для підвищення надійності енергопостачання у південній частині Об’єднаної енергосистеми України, але й для майбутньої синхронізації ОЕС з європейською мережею ENTSO-E.

Додаткову перевірку стану виконання необхідних заходів для можливості подовження експлуатації енергоблока №5 проводитиме інспекція Держатомрегулювання, після чого буде отримано відповідну ліцензію регулятора. На Запорізькій АЕС підкреслюють: надійність та безпека роботи станції – запорука ефективного функціонування Об’єднаної енергосистеми України.

Для довідки: Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році. З 1984 року внесок Запорізької АЕС в енергетику країни зріс з 2 до 23%.(Нагадаємо, що через недостатню пропускну спроможність трьох діючих ЛЕП ЗАЕС могла видати максимум 5300 МВт замість можливих 6000 МВт).

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Автор: УНІАН