Скраплений газ Україна на 80% імпортує, і більша його частина з Росії.

У разі прийняття законопроектів №4098-3, №4098-4 залежність від російських нафтопродуктів може посилитись.

Про це заявив член правління Української енергетичної асоціації Дмитро Марунич, йдеться на сайті Української енергетичної асоціації.

Він наголошує, що проблема перекосу споживання на ринку нафтопродуктів відома всім експертам, трейдерам та виробникам.

"Українські споживачі нарощують обсяги використання скрапленого газу та відмовляються від бензинових авто через велику різницю в ціні цих видів пального. Скраплений газ сьогодні вдвічі дешевше бензину на АЗС, хоча за даними міжнародних котирувань тонна бензину коштує дешевше. Схоже на парадокс, але вся причина в розмірах податків, що значно впливають на кінцеву ціну", - заявляє Марунич.

За його інформацією, на скраплений газ акцизний податок становить 52 євро за 1000 літрів, що вчетверо менше ніж на бензин, для якого встановлена ставка 213,5 євро за 1000 літрів. При цьому газ Україна на 80% імпортує, і більша його частина з Росії.

"Щоб виправити ситуацію, та здешевити бензин, у Верховній Раді зареєстрований законопроект №4098, який пропонує зрівняти акциз на рівні 139,5 Євро за 1000 літрів. Проте, видно, що зміна вектору з Росії на вітчизняне виробництво багатьом не подобається. Так було зареєстровано ще два альтернативних законопроекти №4098-3 (н.д. Южаніна Н.П) та №4098-4 (Холодов А.І.), які фактично спрямовані на закріплення нашої залежності від країни-агресора під прикриттям соціальних лозунгів та на підставі незрозумілих фінансових розрахунків", - заявив Марунич.

Він наголошує, що за логікою авторів законопроектів №4098-3 та №4098-4, Україна має підвищувати ціни на бензин та дизельне пальне.

"Тобто «проєвропейські» народні депутати вважають, що пальне, виробництво якого на вітчизняних потужностях може забезпечувати від 50% до 80% обсягів споживання має бути дорожчим. А от скраплений газ, який нам імпортує Росія в обсязі 40% має бути дешевший. При цьому, всі учасники ринку розуміють, що в Україні виробляється лише 20% від існуючого споживання, і наростити його можливо максимум до 30%. Саме це, на думку авторів законопроектів №4098-3, №4098-4 і є правильним шляхом до Європи, але через Росію", - каже Марунич.

"Якщо ми все ж таки повернемось до директиви Ради ЄС 96/2003, то побачимо, що жодних пропорцій у оподаткуванні пального ця директива не має. Немає там слів, що акциз на скраплений газ має становити ось таку частку від бензину чи дизельного пального, або що податки встановлюються в пропорції один до одного. Є просто мінімальні ставки, які мають для країн членів ЄС бути на певному рівні. Але, і це не є константою, оскільки директива містить і виключення та перехідні періоди для окремих країн саме для збереження їх вітчизняних виробників та виходячи з їх реального економічного стану", - заявляє експерт.

За його словами, якщо прийняти законопроекти №4098-3 і №4098-4 та продовжити субсидувати акцизним податком імпорт скрапленого газу з Росії - Україна втратить власне виробництво нафтопродуктів і потрапить в чергову залежність від країни-агресора.

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Автор: УНІАН