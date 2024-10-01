Енергетики працюють над тим, щоб якомога швидше ліквідувати наслідки російського обстрілу.

Російська Федерація атакувала магістральну підстанцію та знеструмила одну з ліній живлення окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляє Міненерго.

У відомстві назвали атаку "актом ядерного тероризму", зазначивши, що станція опинилася на межі блекауту.

"‎Черговий акт російського тероризму створив загрозу аварії на окупованій Запорізькій АЕС"‎, – йдеться у заяві міністра енергетики України Германа Галущенко.

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ЗАЕС є найбільшою в Європі та третьою у світі за сукупною потужністю атомною електростанцією. До її складу входять шість атомних енергоблоків по 1 ГВт кожен.

Експлуатувати станцію почали у 1984 році. На початку березня 2022-го електростанцію захопили російські окупаційні війська. У липні цього року у МАГАТЕ заявили про атаку дронів на підстанцію Запорізької електростанції.

Ядерна енергетика України – головні новини

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив в ООН, що РФ має намір атакувати три атомні електростанції на території нашої держави.

Відомо, що росіяни використовують супутники Китаю та фотографують деталі об’єктів на атомних електростанціях. При цьому, за словами експертів, інфраструктура українських АЕС має дуже поганий захист – ті захисні споруди, які є, не захищають навіть від невеликих уламків.

Втім, нещодавно "Енергоатом" уклав угоду, за якою передбачається створення захисної споруди на Рівненській АЕС.

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