Росія близька до перезапуску Запорізької АЕС, - ISW

За даними аналітиків, два енергоблоки станції отримали ліцензії від російського регуляторного органу.

Росія працює над приєднанням Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) до своєї енергомережі і близька до її перезапуску. Про це повідомляє Інститут вивчення війни у черговому звіті.

За даними аналітиків, 3 лютого виконувач обов’язків голови Верхньодонського управління "Ростехнадхзору" Андрій Тюрін відвідав ЗАЕС, щоб обговорити "ключові питання експлуатації та безпеки" станції. Тюрін та посадовці Ростехнадзору зазначили, що Ростехнадзор надасть ліцензію на експлуатацію 2-го енергоблоку ЗАЕС "протягом наступного місяця".

Аналітики звертають увагу, що у червні 2025 року Ростехадзор вже видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблоку ЗАЕС.

"Протягом останнього року ISW спостерігав ознаки того, що російські зусилля з перезапуску ЗАЕС та підключення її до російської енергосистеми наближаються до завершення", - зазначається у звіті.

За словами експертів, про це свідчить, зокрема, видача ліцензій Ростехнадзором.

Окупація Запорізької АЕС - останні новини

ЗАЕС з 2022 року перебуває під російською окупацією. За даними російських ЗМІ, РФ працює над повноцінним відновленням роботи станції. 9 червня стало відомо, що окупанти начебто знайшли спосіб отримання води для повноцінної роботи Запорізької АЕС. Як пояснив очільник "Росатома" Олексій Лихачов з цією метою почала будівництво плавучої насосної станції.

Наприкінці травня 2025 року стало відомо про будівництво ЛЕП для підключення ЗАЕС до енергосистеми РФ.

Втім гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі переконаний, що станція не зможе відновити роботу найближчим часом.

Щодо майбутнього статусу ЗАЕС тривають перемовини. За словами президента Володимира Зеленського, США пропонують по 33% дивідендів Україні, РФ та США. Вашингтон, як пояснив президент України, виступає як головний менеджер цього спільного підприємства. Проте, за словами Зеленського, Київ пропонує, щоб 50% виробленої електроенергії давався Україні, а ще 50% – США. Вказується, що Америка сама визначатиме свій розподіл.

