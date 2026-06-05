В МАГАТЕ оголосили про локальне перемир’я на Запорізькій АЕС

Ремонтні роботи мають знизити ризики для ядерної безпеки та допомогти уникнути потенційної аварії.

В районі тимчасово окупованої Запорізької АЕС сьогодні, 5 червня, набуло чинності локальне перемир'я між Україною та Російською Федерацією, досягнуте за посередництва Міжнародного агентства з атомної енергії.

Як повідомила пресслужба МАГАТЕ, локальне перемир'я дозволить провести необхідні ремонтні роботи на пошкодженій війною лінії електропередачі "Дніпровська" 750 кВ з метою запобігання загрозі ядерної аварії та знизити ризики для ядерної безпеки.

Зазначається, що лінія електропередачі напругою 750 кВ була відключена понад два місяці тому. Внаслідок чого наразі найбільша АЕС Європи залежить лише від однієї зовнішньої лінії живлення, яка забезпечує електроенергією системи охолодження шести зупинених реакторів. Протягом останніх тижнів станція кілька разів втрачала доступ і до цієї лінії, що змушувало її в крайньому випадку запускати аварійні дизель-генератори.

Відео дня

У агентстві зазначили, що це вже шосте тимчасове перемир’я, про яке генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі домовився з Росією та Україною з кінця минулого року, щоб допомогти забезпечити зовнішнє електропостачання та гарантувати ядерну безпеку.

Запорізька атомна електростанція – останні новини

4 червня Запорізька ТЕС, яка забезпечує передачу електроенергії до атомної станції, зазнала потужної атаки. За словами агентства, команда МАГАТЕ бачила легкий дим, що йшов з боку Запорізької ТЕС і чула звуки військової активності.

Наприкінці травня російська окупаційна влада Запорізької атомної електростанції заявила про нібито два українські удари по об'єкту. Після чого в МАГАТЕ заявили про загрозу ядерній безпеці і почали вимагати від росіян доступу до об’єкту.

Вас також можуть зацікавити новини: