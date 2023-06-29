Країни ЄС поки не мають чіткої відповіді, яким чином конфіскувати заморожені активи на користь України.

З близько 500 мільярдів доларів заморожених активів Росії у країнах Європейського Союзу 200 мільярдів - належать Центральному банку РФ та продовжують працювати на країну-агресора. Як передає кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це розповів польський євродепутат, представник у Парламентському комітеті асоціації Україна - ЄС Вітольд Ян Ващиковський.

"Є близько 500 мільярдів євро заморожених грошей на Заході. З них 200 мільярдів є активами Центрального банку Росії, і ці 200 мільярдів все ще працюють на Росію. Вони щорічно забезпечують програми на близько 8 мільярдів євро, вигоди від яких отримує Росія", - сказав він.

За словами євродепутата, на жаль, на сьогодні ЄС не має чіткої відповіді, як вилучити ці кошти, аби направити на відновлення України, оскільки це дуже складний процес.

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"У деяких країнах, щоб отримати ці гроші, потрібно внести змінити до конституцій", - резюмував Ващиковський.

Санкції проти Росії - останні новини

23 червня Рада Європейського Союзу остаточно затвердила 11-й пакет санкцій проти Росії у зв'язку з її військовим нападом на Україну. Тепер за допомогу Росії в обході санкцій треті країни самі можуть опинитися під санкціями.

Щоб вирішити проблему обходу європейських санкцій через юрисдикцію третіх країн, ЄС вирішив відтепер застосовувати вторинні санкції. До цього інструменту планують вдаватися в тих випадках, коли переговори не дають результату. Відносно операторів третіх країн, які допомагають обходити санкції, будуть застосовувати "відповідні індивідуальні заходи".

Серед країн, які не підтримали план ЄС щодо конфіскації російських активів, опинилась і Німеччина. Міністр юстиції Німеччини вивчив пропозиції ЄС щодо вилучення активів російського центрального банку і дійшов висновку, що вони "юридично не чинні".

Разом з тим Росія продовжує закуповувати товари для виробництва зброї. Напередодні видання "The New York Times" писало про те, що китайська Poly Technologies торік щонайменше двічі постачала в Росію великі партії бездимного пороху для виробництва патронів.

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