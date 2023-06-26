Міністр юстиції Німеччини вивчив пропозиції ЄС щодо вилучення активів російського центрального банку і дійшов висновку, що вони "юридично не чинні".

Німеччина висловила заперечення проти планів Брюсселя провести рейд по замороженим активам російського центрального банку для відновлення України, попередивши, що поспішні дії можуть викликати "юридичні або фінансові ризики".

Як повідомляє Financial Times, європейська комісія працює над планом, який може залучити мільярди євро, зажадавши від фінансових установ, які володіють знерухомленими російськими активами, передати частину отриманого прибутку і використовувати її для відновлення України.

Але після побоювань, зазначених Європейським Центральним банком, Берлін та інші столиці закликали до подальшого "осмислення цих ідей". Як йдеться в матеріалі, високопоставлені урядовці Німеччини заявили, що "сумніваються" в тому, що план отримає достатню підтримку, оскільки юридичні ризики занадто високі.

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Представник міністерства закордонних справ заявив, що Москві "доведеться заплатити за шкоду, яку вона заподіяла Україні", та наполягав на тому, що Німеччина робить "все, що може за законом", щоб знайти і заморозити активи російських фізичних осіб і компаній, які перебувають під санкціями, проте ідея використання російських коштів для відновлення України викликала "складні фінансові та юридичні питання".

"Це відкриває банку з хробаками", - сказав інший німецький чиновник, додавши, що, якщо ЄС візьме гроші з російського центрального банку це створить прецедент для інших країн, наприклад для Польщі, яка висуне вимоги проти Берліна щодо відшкодування збитку, заподіяного під час Другої світової війни.

Марко Бушманн, міністр юстиції Німеччини, вивчив пропозиції ЄС щодо вилучення активів російського центрального банку і дійшов висновку, що вони "юридично не чинні".

Як йдеться в матеріалі, чиновники ЄС відмовилися від ідеї повної конфіскації активів і замість цього шукають способи зібрати частину доходів для Києва. Один з варіантів полягає в тому, щоб зобов'язати депозитаріїв цінних паперів робити непередбачені внески з прибутку, отриманого в результаті реінвестування доходів від іммобілізованих російських активів.

Київ вважає, що ЄС може залучати 3 мільярди євро на рік за рахунок активів російського центрального банку. Україна також розглядає альтернативну схему, згідно з якою комісія могла б використовувати конфісковані російські активи в якості застави, під яку вона могла б брати кредити для інвестицій з метою отримання прибутку, який буде призначений для Києва.

Війна в Україні та заморожені російські активи

Після вторгнення РФ в Україну Британія заморозила активи на суму понад 18 мільярдів фунтів і планує зберігати санкції до тих пір, поки Україна не отримає компенсацію від країни-агресора.

У Бельгії заявили, що направлять всі отримані відсотки із заморожених російських активів на відновлення України. За оцінками країни, ця сума може скласти не менше 625 млн євро.

Водночас Європейський центробанк застеріг керівництво Євросоюзу від конфіскації заморожених російських активів.

21 червня 2023 року повідомлялося про те, що Європейський Союз дійшов висновку, що не може на законних підставах повністю конфіскувати заморожені російські активи для допомоги Україні. Натомість він ухвалив рішення зосередитись на тимчасовому використанні цих активів.

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