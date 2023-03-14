Це могло нівелювало ефект від замороження активів центрального банку в березні 2022 року.

За останній рік Росія, попри санкції, змогла накопичити активів за кордоном у вигляді готівки, нерухомості та іншого у розмірі 80 мільярдів доларів.

Це близько третини надприбутку від експортованих Росією власних товарів, який склав 227 мільярдів доларів, пише Bloomberg.

Накопичуючи міжнародні активи минулого року, Росія додала приблизно 5% валового внутрішнього продукту. Це пов’язують, зокрема, із тим, що країни-партнери України повільно запроваджували обмеження щодо російського енергетичного сектору.

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"Через затримку Європи з націлюванням на енергетичний сектор Росії Кремль зміг накопичити один із найбільших профіцитів поточного рахунку в своїй історії. Це де-факто нівелювало ефект від замороження активів центрального банку в березні 2022 року, оскільки Росія могла повернути втрачене", – стверджує Марія Шагіна, економістка Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Великобританії.

Зараз, з нижчими цінами на сировину та обмеженнями на експорт нафти, Росія заявляє про скорочення профіциту та оцінює його на рівні 66 млрд доларів цього року, близько 48 млрд доларів у 2024 році і 41 млрд доларів у 2025 році.

Ці "тіньові резерви" Росія може звернути на свою користь. Тож будь-які нові прибутки Росії, накопичені за кордоном, можуть стати наступним об’єктом санкцій, особливо, якщо буде встановлено, що активи контролюються державою. Водночас країни Заходу, ймовірно, зможуть віднайти тільки частку цих активів зі значною меншою від озвучених оцінок вартістю.

Як росіяни заробляють в Україні під час війни

Вже минув понад рік повномасштабної війни в Україні, та в нашій країні досі залишаються компанії, частки у яких належать громадянам країни-агресора. За останніми даними, їх понад 40, і тільки 9 з них знаходяться у стані припинення.

Бізнесам, пов’язаним з агресором, було заборонено брати участь у публічних закупівлях тільки в жовтні 2022 року. До цього часу майже 200 компаній, що мають зв’язки з агресором, отримали майже 1 мільярд державних гривень на свої рахунки внаслідок того, що перемогли у тендерах.

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