Давид Арахамія додав, що в цій концепції податкової реформи будуть "дуже добрі новини для малого та середнього бізнесу".

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував презентацію нової податкової реформи в лютому 2022 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в прямому ефірі програми "Право на владу" у четвер ввечері.

"Яким чином ми подбаємо про малий та середній бізнес та взагалі про бізнес? Зараз готується дуже активно велика податкова реформа. Вона ще десь на 70% напрацьована", - сказав Арахамія.

За його словами, наразі тривають консультації з бізнес-асоціаціями та бізнесом з приводу цієї реформи, в тому числі презентації її концепції.

"Я сподіваюся, що за декілька місяців, можливо, у лютому буде велика презентація цієї концепції", - підкреслив він.

Арахамія додав, що в цій концепції податкової реформи будуть "дуже добрі новини для малого та середнього бізнесу".

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Автор: Леся Лещенко